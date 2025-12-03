Πάτρα: Αστυνομική έφοδος στον Ριγανόκαμπο Πατρών: Σε 20 προσαγωγές, εξιχνιάστηκαν πάνω από 70 υποθέσεις

Σε 20 προσαγωγές ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025 στον καταυλισμό του Ριγανόκαμπου, στην περιοχή της Εγλυκάδας στην Πάτρα. Οι επιχειρήσεις οδήγησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές από κατοικίες και καταστήματα, κλοπές οχημάτων και αρπαγές χρημάτων και αντικειμένων αξίας από πολίτες, με περισσότερες από 70 περιπτώσεις να έχουν, σύμφωνα με την ίδια, εξακριβωθεί.

Η επιχείρηση στο Ριγανόκαμπο ξεκίνησε από νωρίς το πρωί και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, ενώ στην επιτήρηση της περιοχής χρησιμοποιήθηκαν και drones της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ενισχυμένα μέτρα επιτήρησης στην περιοχή

Η αστυνομική παρουσία στον Ριγανόκαμπο έχει ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο ενός πιο στοχευμένου σχεδίου επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή της Εγλυκάδας. Το σχέδιο προβλέπει περιπολίες τόσο τις πρωινές όσο και τις απογευματινές ώρες, εντός και περιμετρικά του καταυλισμού, με έμφαση στους ελέγχους διερχόμενων πολιτών και οχημάτων.

Στόχος της Αστυνομίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι η πρόληψη και ο περιορισμός φαινομένων μικροπαραβατικότητας, καθώς και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής.

Παράλληλες επιχειρήσεις σε Κάτω Αχαΐα και Προσφυγικά

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και βουλευτής Αχαΐας, Ιάσονας Φωτήλας, έκανε λόγο για «μία ακόμη εξαιρετική επιτυχία» των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες έρευνες και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας, όπως η Πίσω Συκιά στην Κάτω Αχαΐα και οικίες στα Προσφυγικά της Πάτρας.

Όπως ανέφερε: «Επιτεύχθηκε ένα σημαντικό πλήγμα στην εγκληματικότητα που παρουσιάζεται στην περιοχή της Αχαΐας, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές σε σπίτια και καταστήματα, κλοπές οχημάτων και ληστείες με βίαιες αρπαγές χρημάτων και χρυσαφικών από πολίτες, έχοντας εξακριβωθεί σε βάρος τους περισσότερες από 70 τέτοιες περιπτώσεις».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με τη δήλωση, το γεγονός ότι στην οργάνωση φέρονται να χρησιμοποιούνταν και ανήλικοι για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Ο κ. Φωτήλας τόνισε ότι η Κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να αντιμετωπίζει κάθε μορφή εγκληματικότητας και ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να επιχειρούν με συντονισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν εννέα ημεδαποί που στρατολογούσαν ανήλικους για τέλεση αξιόποινων πράξεων

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο στοχευμένων ταυτόχρονων επιχειρήσεων στους καταυλισμούς Ριγανόκαμπου – Εγλυκάδος Πατρών, Πίσω Συκιάς Κάτω Αχαΐας και στην περιοχή των Προσφυγικών

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών με τη συνδρομή Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ληστρικών κλοπών, διακεκριμένων κλοπών και εμπορίας ανθρώπων.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκαν σήμερα (03-12-2025) το πρωί, στοχευμένες και ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις στους καταυλισμούς Ριγανόκαμπου – Εγλυκάδος Πατρών, Πίσω Συκιάς Κάτω Αχαΐας και στην περιοχή Προσφυγικών Πατρών.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων προσήχθησαν συνολικά –17- άτομα, εκ των οποίων –8- ανήλικοι, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενώ συνελήφθησαν οι -9- κατηγορούμενοι (-6- άνδρες και -3- γυναίκες), μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστρική κλοπή, διακεκριμένες κλοπές, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εμπορία ανθρώπων (με τη μορφή της στρατολόγησης ανηλίκων για τέλεση εγκληματικών πράξεων).

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τις 13-07-2024 έως και την 01-12-2025, στην Πάτρα, ενέχονται σε -72- περιπτώσεις ληστρικών κλοπών, κλοπών σε οικίες, σε καταστήματα και σε οχήματα, καθώς και κλοπές μοτοσικλετών.

Από την ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της ομάδας είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με δομημένη δράση, με σκοπό τη διάπραξη ληστειών και κλοπών στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών και για να πετύχουν τον σκοπό τους χρησιμοποιούσαν συστηματικά ανήλικους ηλικίας από 10 έως 15 ετών, ως φυσικούς αυτουργούς των αξιόποινων πράξεων, εκμεταλλευόμενοι το μειωμένο καταλογισμό και την ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση των τελευταίων.

Οι κατηγορούμενοι, έχοντας απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις διωκτικές αρχές για συναφή αδικήματα, εξασφάλιζαν μέσω των αξιόποινων πράξεών τους παράνομο περιουσιακό όφελος και έθεταν τους ανήλικους σε κίνδυνο, εκμεταλλευόμενοι πλήρως την παιδική τους ηλικία.

Οι ανήλικοι θύματα εμπορίας ανθρώπων εξετάσθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Πάτρας, ενώ παραγγέλθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας στο Δήμο Πατρέων και στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων η εξεύρεση κατάλληλων δομών για την φιλοξενία και την προστασία τους.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνεχίζεται η προανάκριση για να διερευνηθεί η εμπλοκή της εγκληματικής οργάνωσης σε τυχόν άλλες εγκληματικές πράξεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

