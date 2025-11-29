Πάτρα: Αστυνομικοί έδωσαν (κυριολεκτικά) το αίμα τους!

Στο Αστυνομικό Μέγαρο της οδού Ερμού για δύο ημέρες πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία

29 Νοέ. 2025 10:41
Pelop News

Στην Πάτρα για δύο ημέρες Αστυνομικοί έδωσαν κυριολεκτικά το αίμα τους! Συγκριμένα σε εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο. Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό:

«Πραγματοποιήθηκε το διήμερο 27 και 28/11/2025, στο Αστυνομικό Μέγαρο της οδού Ερμού, εθελοντική αιμοδοσία, στο πλαίσιο των δράσεων για ενίσχυση της νεοσύστατης Τράπεζας Αίματος της Ένωσης μας και την προώθηση της κοινωνικής προσφοράς.

Η αιμοδοσία διεξήχθη με τη συμμετοχή αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού, καθώς και πολιτών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν, στο κάλεσμα για ενίσχυση του πολύτιμου αγαθού της ζωής.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας” για τη συνεργασία καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τον Σύλλογο Πολιτικού Προσωπικού Υπ.Προ.Πο. Νοτιοδυτικής και Στερεάς Ελλάδας».

