Πάτρα: Χαρτογραφήθηκε ο θόρυβος της πόλης – Οι Πατρινοί έχουν χάσει τον ύπνο τους ΜΕΛΕΤΗ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η μελέτη Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου και το αντίστοιχο Σχέδιο Δράσης για το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας για την εκτίμηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, ο οποίος αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες μορφές ρύπανσης στα αστικά κέντρα.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο οδικός κυκλοφοριακός θόρυβος παραμένει η κυρίαρχη πηγή όχλησης στην Πάτρα, με σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού να εκτίθεται σε επίπεδα πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια. Συγκεκριμένα, το 16% των κατοίκων, δηλαδή περίπου 27.500 άτομα, εκτίθενται σε επίπεδα άνω των 70 dB(A) όλο το 24ωρο, ενώ γύρω στις 5.000 άτομα βιώνουν θόρυβο μεταξύ 75 και 80 dB. Από πλευράς κατοικιών, το 10% βρίσκεται σε ζώνη θορύβου άνω των 70 dB(A).

Αντίστοιχα, το 17% του πληθυσμού (περίπου 28.500 άτομα) εκτίθεται σε νυχτερινό θόρυβο πάνω από το όριο των 60 dB, με 5.000 άτομα να πλήττονται ιδιαίτερα. Σε όρους υγείας, εκτιμάται ότι 10.472 κάτοικοι (6,18% του πληθυσμού) παρουσιάζουν σημαντική ενόχληση, ενώ 2.609 άτομα (1,54%) αντιμετωπίζουν σοβαρές διαταραχές ύπνου.

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ

Σε ό,τι αφορά τον σιδηροδρομικό θόρυβο (Προαστιακός), τα μεγέθη είναι σαφώς μικρότερα: μόλις 0,4% των κατοίκων (671 άτομα) εκτιμάται από την εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων ότι αντιμετωπίζουν σημαντική ενόχληση, ενώ 0,08% (130 άτομα) αναφέρουν διαταραχή ύπνου, γεγονός που καταδεικνύει πως η συμβολή του σιδηροδρόμου στη συνολική ηχητική ρύπανση της πόλης είναι περιορισμένη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ως προς τα μέτρα αντιμετώπισης, η μελέτη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εγκατάσταση αντιθορυβικών πετασμάτων, τα οποία αποτελούν -σύμφωνα με τους ειδικούς- μια «γρήγορη και αποδοτική λύση», υπό την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς χώρου και κατάλληλων υποδομών για τη στήριξή τους. Με βάση τις αυτοψίες, προτείνεται η τοποθέτηση πετασμάτων κατά μήκος βασικών οδικών αξόνων, όπως στη Μικρή Περιμετρική Πατρών (μήκος 181 μ., ύψος 4,5 μ.), στην οδό Γλαύκου (μήκος 9.780 μ., ύψος 4,5 μ.) και στη Νέα Εθνική Οδός Αθηνών–Πατρών (μήκος 3.812 μ., ύψος 4,5 μ.).

Επιπλέον, προβλέπεται η εγκατάσταση τοπικών πετασμάτων σε σχολικές μονάδες, όπως στο 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας (252 μ.), στο 14ο Δημοτικό (117 μ.), στο 15ο Δημοτικό (254 μ.) και στο 23ο Δημοτικό (127 μ.).

ΗΣΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Παράλληλα, η μελέτη καθορίζει και τις λεγόμενες «ήσυχες περιοχές», δηλαδή ζώνες που χρήζουν ειδικής προστασίας από μελλοντική ηχητική επιβάρυνση. Στην Πάτρα, σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται η Πανεπιστημιούπολη και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Σκαγιοπούλειο και το Γηροκομείο.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης, προβλέπεται ακόμα η ανάπτυξη μόνιμου συστήματος παρακολούθησης του οδικού θορύβου σε πέντε κομβικά σημεία της πόλης (Λιμάνι, Μικρή Περιμετρική, οδός Γλαύκου, είσοδος ΝΕΟ, Ελευθερίου Βενιζέλου). Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει real time ενημέρωση των πολιτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κατά τα πρότυπα της πόλης του Δουβλίνου, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά παράπονα ή καταγγελίες για ζητήματα ηχητικής όχλησης, δημιουργώντας μια δυναμική βάση δεδομένων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προβλημάτων.

Το υπουργείο εκτιμά ότι η υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην προστασία της δημόσιας υγείας, ενισχύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα των ελληνικών πόλεων.

