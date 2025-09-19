Πάτρα: Χωρίς νερό το Σαββατοκύριακο, οι περιοχές

Λόγω προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος από την ΔΕΗ σε κεντρικά αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΠ, θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης, στην Πάτρα, στις παρακάτω περιοχές το Σάββατο και την Κυριακή ως εξής:

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου:

· Από τις 7 π.μ. έως τις 11 π.μ. στις περιοχές: Ρωμανού – Ελεκίστρα – Πουρναρόκαστρο – Ζάστοβα – Λυκοχωρός.

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου:

· Από τις 7 π.μ. έως τις 11 π.μ. στις περιοχές: Εγλυκάδα – Διάκου – Ριγανόκαμπος.

«Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

