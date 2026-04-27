Πάτρα: Δεν είχαν ούτε ιερό ούτε όσιο – Χέρι σε παγκάρι και κοιμητήριο

Δύο συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες στην Πάτρα για περιστατικά κλοπών σε χώρους με ιδιαίτερο συμβολικό βάρος. Στη μία περίπτωση άνδρας επιχείρησε να αφαιρέσει χρήματα από κυτίο ιερού ναού, ενώ στη δεύτερη αφαιρέθηκαν μπρούτζινα αντικείμενα από κοιμητήριο.

27 Απρ. 2026 11:16
Pelop News

Δύο υποθέσεις κλοπών σε ιερό ναό και κοιμητήριο απασχόλησαν την Άμεση Δράση Πατρών, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε ισάριθμες συλλήψεις.

Απόπειρα κλοπής σε ιερό ναό

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, όταν ημεδαπός άνδρας μπήκε σε ιερό ναό και επιχείρησε να αφαιρέσει χρήματα από το κυτίο.

Η πράξη του, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε, καθώς έγινε αντιληπτός από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι περιπολούσαν στην περιοχή και τον συνέλαβαν.

Έκλεψε μπρούτζινες λαβές και καντήλι από κοιμητήριο

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ, συνελήφθη στην Πάτρα ακόμη ένας ημεδαπός άνδρας, επίσης από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας μπήκε σε κοιμητήριο και αφαίρεσε τρεις μπρούτζινες λαβές, καθώς και ένα μπρούτζινο καντήλι.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ οι υποθέσεις εντάσσονται στα περιστατικά μικροκλοπών που προκαλούν ιδιαίτερη ενόχληση, καθώς σημειώνονται σε χώρους λατρείας και μνήμης.

