Πάτρα: Δεν έβρεξε, κι όμως πλημμύρισε η Ακρωτηρίου – Ζημιές σε σωληνώσεις από έργα ΦΩΤΟ

Μικρή… «πηγή» στο οδόστρωμα της Ακρωτηρίου στην Πάτρα θύμιζε σήμερα το πρωί το σημείο όπου πραγματοποιούνται σκαπτικές εργασίες, καθώς σπασμένες σωληνώσεις προκάλεσαν έντονη διαρροή νερού και προσωρινή πλημμύρα στον δρόμο.

Πάτρα: Δεν έβρεξε, κι όμως πλημμύρισε η Ακρωτηρίου - Ζημιές σε σωληνώσεις από έργα ΦΩΤΟ
20 Οκτ. 2025 12:30
Pelop News

Η οδός Ακρωτηρίου  βρέθηκε για ακόμη μια φορά κάτω από τα νερά, μόνο που αυτή τη φορά, δεν έφταιξε ο καιρός. Οι φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν νερό να αναβλύζει με πίεση από το οδόστρωμα, σχηματίζοντας μια μικρή «κρήνη» στη μέση του δρόμου, αποτέλεσμα ζημιών σε σωληνώσεις κατά τη διάρκεια σκαπτικών εργασιών.

Η διαρροή σημειώθηκε σε δύο διαφορετικά σημεία, προκαλώντας τοπική πλημμύρα και δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων. Και μπορεί οι μέρες να είναι βροχερές, όμως αυτή τη φορά το φταίξιμο δεν μπορούμε να το ρίξουμε στον καιρό.

 

Πάτρα: Δεν έβρεξε, κι όμως πλημμύρισε η Ακρωτηρίου - Ζημιές σε σωληνώσεις από έργα ΦΩΤΟ

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:53 Η Πάτρα στο ποτήρι: Η Σοφία Χριστοπούλου συνομιλεί για την τεντούρα με τον Σωτήρη Κοντιζά στο GreekFarms ΒΙΝΤΕΟ
13:45 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις παθήσεις του ώμου και πώς να τις προλάβετε
13:40 Διπλό το κακό για τον ΝΟΠ, με απουσίες κόντρα σε Πανιώνιο
13:37 Η Grid Telecom μεταμορφώνει την Κρήτη σε διεθνή ψηφιακό κόσμο
13:32 Ενημέρωση, συμμόρφωση και γνώση: Το Επιμελητήριο Αχαΐας «διάβασε» το ΓΕΜΗ στους επαγγελματίες
13:28 Σαν σκηνή από ταινία: Σε 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο – Υποψίες για ξένη ανάμειξη και κυβερνητική αποτυχία
13:25 ΚΟΔΗΠ: «Μεροληπτική πριμοδότηση των ιδιωτικών σταθμών – Ζητούμε ίση μεταχείριση για τα παιδιά και τις δημοτικές δομές»
13:21 Παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας για τους μετανάστες εργάτες γης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλεία
13:17 Χάος στη Δραπετσώνα: Τρόλεϊ συγκρούστηκε με κολώνα έπειτα από επεισόδιο εν κινήσει
13:14 Άνοιξε η δίκη για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαρτυρία-κλειδί για «τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων»
13:14 Μαλέσκου: «Ως εργαζόμενη μητέρα πρέπει να είμαι πιο συνεπής στο παιδί μου»
13:02 Παύλος Μαρινάκης: «Ο νόμος για το Μνημείο του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται α λα καρτ»
12:59 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Ζελένσκι-Τι συζήτησαν
12:58 Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κοσμάς Φοντούκης: Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας τον αποχαιρετά με συγκίνηση
12:54 Επανεκλογή Καλογερόπουλου στον ΙΟΠ-Δείτε όλο το νέο ΔΣ
12:51 Από το παρελθόν στο μέλλον: Επετειακή εκδήλωση και νέα αρχή για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ
12:46 Γάλλια: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε κτίριο της Λυών ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Στο Λουξεμβούργο οι ΥΠΕΞ της ΕΕ για Γάζα και Ουκρανία – Παρών ο Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει στην ειρήνη»
12:39 Ελευθεριάδης: «Στη Κέρκυρα έπαιξε ρόλο η εμπειρία μας»
12:36 Διπρόσωπος ο καιρός: Καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη, καλοκαιράκι από την Παρασκευή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ