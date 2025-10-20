Πάτρα: Δεν έβρεξε, κι όμως πλημμύρισε η Ακρωτηρίου – Ζημιές σε σωληνώσεις από έργα ΦΩΤΟ

Η οδός Ακρωτηρίου βρέθηκε για ακόμη μια φορά κάτω από τα νερά, μόνο που αυτή τη φορά, δεν έφταιξε ο καιρός. Οι φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν νερό να αναβλύζει με πίεση από το οδόστρωμα, σχηματίζοντας μια μικρή «κρήνη» στη μέση του δρόμου, αποτέλεσμα ζημιών σε σωληνώσεις κατά τη διάρκεια σκαπτικών εργασιών.

Η διαρροή σημειώθηκε σε δύο διαφορετικά σημεία, προκαλώντας τοπική πλημμύρα και δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων. Και μπορεί οι μέρες να είναι βροχερές, όμως αυτή τη φορά το φταίξιμο δεν μπορούμε να το ρίξουμε στον καιρό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



