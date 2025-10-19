Πάτρα: Διαγωνισμός για προμήθεια και συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού σε σημεία της πόλης 

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Πατρέων για την προμήθεια και συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού σε σχολεία, αθλητικούς χώρους και πάρκα αναψυχής της πόλης.

Η συνολική δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται σε 129.406,40 ευρώ και προβλέπει την προμήθεια νέων οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου και υπαίθρου, καθώς και τη συντήρηση και επισκευή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση των χώρων άθλησης και η ενίσχυση της ασφάλειας και λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται καθημερινά από πολίτες κάθε ηλικίας. Συντηρήσεις θα πραγματοποιηθούν στα υπαίθρια πάρκα γυμναστικής σε Ελος Αγυιάς, Νότιο Πάρκο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, γήπεδο Ρίου και Ψαρών – Λεύκα, ενώ προβλέπεται και η τοποθέτηση οργάνων για άτομα με αναπηρία.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, με χρηματοδότηση από τον Δήμο Πατρέων.

