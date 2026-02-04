Πάτρα: Διακοπή νερού την Πέμπτη 5/01, οι περιοχές

Οπως ανακοινώθηκε από τη ΔΕΥΑΠ λόγω εργασιών επισκευής βλάβης σε κεντρικό αγωγό στο αντλιοστάσιο των Μυροφόρων, που θα πραγματοποιούν αύριο Πέμπτη 5/02/2026, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:

Εθνικό Στάδιο, Μπεγουλάκι, Διάκου και Εγλυκάδα.

«Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



