Πάτρα: Διακοπή νερού την Πέμπτη 5/01, οι περιοχές

Από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, θα υπάρξει πλημμελής έως και  πλήρης διακοπή υδροδότησης.

04 Φεβ. 2026 9:01
Οπως ανακοινώθηκε από τη ΔΕΥΑΠ λόγω εργασιών επισκευής βλάβης σε κεντρικό αγωγό στο αντλιοστάσιο των Μυροφόρων, που θα πραγματοποιούν αύριο Πέμπτη 5/02/2026, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, θα υπάρξει πλημμελής έως και  πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:

Εθνικό Στάδιο, Μπεγουλάκι, Διάκου και Εγλυκάδα.

«Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

