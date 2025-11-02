Πάτρα – Διάσωση 26 γατών στα Προσφυγικά: Κλειδωμένα τα ζώα σε άθλιες συνθήκες ΦΩΤΟ

Πάτρα - Διάσωση 26 γατών στα Προσφυγικά: Κλειδωμένα τα ζώα σε άθλιες συνθήκες ΦΩΤΟ
02 Νοέ. 2025 12:10
Pelop News

Ενα νέο περιστατικό εγκατάλειψης και κακομεταχείρισης ζώων αποκαλύφθηκε στα Προσφυγικά της Πάτρας, προκαλώντας αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία. Οπως δήλωσε στον Peloponnisos FM 103,9 η δικηγόρος της Ομοσπονδίας Φιλοζωικών Οργανώσεων και ειδική σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας για τα αδέσποτα ζώα, Ελενα Αρβανίτη, 26 γάτες βρέθηκαν κλεισμένες σε ισόγεια κατοικία, χωρίς φως, νερό ή αέρα.

«Κατόπιν καταγγελίας και με εισαγγελική εντολή, πραγματοποιήθηκε επέμβαση της Αστυνομίας με παρουσία δικαστικού λειτουργού. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν διέμενε εκεί και ήταν άφαντος. Διαπιστώσαμε την ύπαρξη 26 ζώων –20 ενήλικων και 6 νεογέννητων. Τα παράθυρα ήταν ερμητικά κλειστά, τα ζώα δεν είχαν δει ποτέ το φως της ημέρας και ο χώρος ήταν γεμάτος περιττώματα» ανέφερε η κ. Αρβανίτη.

Η ίδια σημείωσε ότι η κατάσταση είχε γίνει αφόρητη για τη γειτονιά, καθώς οι οσμές ήταν έντονες και υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις παραμέλησης. «Οταν μπήκαν οι αστυνομικοί και οι εθελοντές μας, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε ούτε νερό για τα ζώα» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης φέρεται να είχε παραχωρήσει το σπίτι για να φιλοξενεί τα ζώα, δίνοντας ένα μικρό χρηματικό ποσό σε κάτοικο της περιοχής για να τα ταΐζει – κάτι που, όπως όλα δείχνουν, δεν συνέβαινε συστηματικά. Με εντολή της Εισαγγελίας, διατάχθηκε η άμεση απομάκρυνση των ζώων.

«Η συνεργασία της Φιλοζωικής με τον Δήμο Πατρέων ήταν εξαιρετική. Τα ζώα μεταφέρονται σταδιακά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία, όπου θα λάβουν την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα, στειρώσεις και εμβολιασμούς. Στη συνέχεια θα μεριμνήσουμε για την προώθηση της υιοθεσίας ή αναδοχής τους» τόνισε η κ. Αρβανίτη.

Οσον αφορά τον ιδιοκτήτη, έχει ήδη εντοπιστεί και, όπως είπε η ίδια, του έχουν επιβληθεί υψηλότατα διοικητικά πρόστιμα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε στάδιο προανάκρισης.

Η κ. Αρβανίτη εξήγησε ότι πρόκειται πιθανότατα για περίπτωση «παρασυσσώρευσης», ένα φαινόμενο που εμφανίζεται όλο και συχνότερα:

«Άνθρωποι που αγαπούν τα ζώα, συγκεντρώνουν όλο και περισσότερα στο σπίτι τους θεωρώντας ότι τα προστατεύουν, αλλά χάνουν τον έλεγχο. Δεν πρόκειται για κακοποίηση από πρόθεση, αλλά για ψυχολογική κατάσταση που οδηγεί τελικά σε εγκατάλειψη και ταλαιπωρία».

«Εδώ, ευτυχώς, δεν εντοπίστηκαν άρρωστα ζώα, όμως οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά άσχημες. Το σημαντικό είναι ότι κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές και τα ζώα βρίσκονται πλέον σε ασφαλές περιβάλλον», κατέληξε η κα Αρβανίτη.
