Πάτρα: Δικογραφία σε βάρος ανήλικου μαθητή για την επίθεση σε 14χρονο

Δικογραφία σε βάρος ενός ανήλικου μαθητή σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Στο 12ο Γυμνάσιο έγινε χαμός με συμπλοκή ανηλίκων, τέσσερις επιτέθηκαν σε συνομίληκό τους

Σύμφωνα με καταγγελία ημεδαπού άνδρα, το απόγευμα της Τετάρτης, ο ανήλικος μαθητής επιτέθηκε στον 14χρονο γιο του, σε προαύλιο χώρο σχολείου, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει ελαφρές σωματικές βλάβες και συγκεκριμένα εκδορές στο αυτί.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



