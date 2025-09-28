Πάτρα: Δικογραφία σε βάρος ανήλικου μαθητή για την επίθεση σε 14χρονο
Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων.
Δικογραφία σε βάρος ενός ανήλικου μαθητή σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα.
Σύμφωνα με καταγγελία ημεδαπού άνδρα, το απόγευμα της Τετάρτης, ο ανήλικος μαθητής επιτέθηκε στον 14χρονο γιο του, σε προαύλιο χώρο σχολείου, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει ελαφρές σωματικές βλάβες και συγκεκριμένα εκδορές στο αυτί.
