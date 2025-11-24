Πάτρα: Δράση ενημέρωσης για την έμφυλη βία από τον Ξενώνα Φιλοξενίας – 12 χρόνια προστασίας

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ., ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους του Δήμου Πατρέων πραγματοποιεί δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Αγορά Αργύρη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η προβολή του ντοκιμαντέρ «TACK» της Βάνιας Τέρνερ, σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πάτρας του ΚΕΘΙ.

Η αυριανή ημέρα (25 Νοεμβρίου) είναι αφιερωμένη παγκοσμίως στον αγώνα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Με αφορμή αυτή τη σημαντική ημερομηνία, ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους, του Δήμου Πατρέων, που φέτος συμπληρώνει 12 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, οργανώνει δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πάτρας του ΚΕΘΙ.

Στο πλαίσιο της δράσης θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «TACK» της Βάνιας Τέρνερ, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στην Αγορά Αργύρη. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημόσιας συζήτησης για την έμφυλη βία, την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και την υποστήριξη των γυναικών που βιώνουν κακοποίηση.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων, που λειτουργεί από την 1η Νοεμβρίου 2013, έχει υποστηρίξει συνολικά 252 άτομα – 113 γυναίκες και 139 παιδιά. Παρέχει ασφαλή διαμονή, ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική για εργασιακή επανένταξη και πρόσβαση σε νομική υποστήριξη, λειτουργώντας 24 ώρες το 24ωρο, κάθε ημέρα του χρόνου.

Οι γυναίκες που χρειάζονται βοήθεια μπορούν να απευθύνονται:

Στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη γραμμή SOS 15900

Στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων

Στο Συμβουλευτικό Κέντρο Ατόμου και Οικογένειας του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων

Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Στα Κέντρα Κοινότητας των δήμων

Η διεύθυνση του Ξενώνα παραμένει απόρρητη για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπεται για όλες τις δομές προστασίας θυμάτων έμφυλης βίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



