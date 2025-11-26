Πάτρα: Εγκαινιάστηκαν το Μουσείο, η Βιβλιοθήκη και το Αρχονταρίκι του νέου ΙΝ Αγίου Ανδρέα – Παρουσία Φαρμάκη ΦΩΤΟ

Σε κλίμα συγκίνησης και τιμής για την τοπική Εκκλησία, τελέστηκαν τα εγκαίνια των νέων χώρων του Μουσείου, της Βιβλιοθήκης και του Αρχονταρικίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πατρών. Παρόντες ήταν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, εκπρόσωποι αρχών και πλήθος πιστών, σε μια τελετή που εντάσσεται στα Ιερά Πρωτοκλήτεια.

Η τελετή ξεκίνησε με τον Εσπερινό στον μεγαλοπρεπή ναό του Πρωτοκλήτου, όπου ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος τέλεσε τον αγιασμό των εγκαινίων. Στον λόγο του αναφέρθηκε στον πολυετή στόχο της Μητρόπολης να δημιουργήσει νέους χώρους που θα διαφυλάξουν και θα αναδείξουν τα Ιερά Κειμήλια, προσφέροντας στους προσκυνητές και στους μελετητές μια οργανωμένη και λειτουργική πρόσβαση στο υλικό της τοπικής Εκκλησίας.

Οι νέοι χώροι, που δημιουργήθηκαν αξιοποιώντας τα μεγάλα υπερώα του ναού, περιλαμβάνουν Μουσείο με εκθέματα μεγάλης ιστορικής και θρησκευτικής αξίας, Βιβλιοθήκη για όσους επιθυμούν να μελετήσουν αρχειακό και θεολογικό υλικό, καθώς και ένα σύγχρονο Αρχονταρίκι που θα υποδέχεται προσκυνητές και επισκέπτες με φιλοξενία και μέριμνα.

Ο Μητροπολίτης Πατρών ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη για την ουσιαστική συμβολή της Περιφέρειας στη δημιουργία των νέων υποδομών. Αναγνώρισε δημόσια τη στήριξη που προσφέρει διαρκώς η Περιφέρεια τόσο στην Ι.Μ. Πατρών όσο και στις άλλες Μητροπόλεις της Δυτικής Ελλάδας. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, του προσέφερε ως ευλογία εικόνα του Οσίου Γερβασίου του εν Πάτραις, με εγκάρδιες ευχές για υγεία και δύναμη στο έργο του.

Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης προς τον Πρωτοσύγκελλο π. Αρτέμιο Αργυρόπουλο, τους ιερείς, τους διακόνους, το προσωπικό του ναού, καθώς και όλους τους εργολάβους και τεχνίτες που εργάστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου.

Στην αντιφώνησή του, ο κ. Φαρμάκης εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την ολοκλήρωση ενός έργου που ενισχύει την πολιτιστική και πνευματική ζωή της Πάτρας. Διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσει να στηρίζει τις πρωτοβουλίες της τοπικής Εκκλησίας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της στην κοινωνική συνοχή και τη διατήρηση της παράδοσης.

Μετά την τελετή των εγκαινίων, ακολούθησε ξενάγηση στους νέους χώρους και μικρή δεξίωση στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



