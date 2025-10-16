Πάτρα: Εκδήλωση Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το μέλλον της Υπαίθρου – Παπανδρέου και Αρναούτογλου στο επίκεντρο

Η Πάτρα φιλοξενεί στις 25 Οκτωβρίου εκδήλωση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών με κεντρικό θέμα την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη βιώσιμη γεωργία και τις νέες ευρωπαϊκές προκλήσεις για αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς.

16 Οκτ. 2025 15:15
Pelop News

Μια σημαντική πολιτική και αναπτυξιακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο My Way Hotel and Events, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, με πρωτοβουλία της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό τον τίτλο:
«Η Ευρώπη της Υπαίθρου – Αγρότες, Κτηνοτρόφοι, Αλιείς μπροστά σε νέες προκλήσεις και ευκαιρίες».

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Α. Παπανδρέου, και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Σάκης Αρναούτογλου, με στόχο τη συζήτηση πάνω στα μεγάλα διακυβεύματα που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης.

Το πάνελ θα εστιάσει σε ζητήματα όπως:

  • οι μεταρρυθμίσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και η βιώσιμη γεωργία,
  • η αναζωογόνηση του αγροτικού πληθυσμού και τα κίνητρα για τους νέους αγρότες,
  • η ανθεκτικότητα της κτηνοτροφίας απέναντι σε υγειονομικές κρίσεις,
  • η προστασία των παράκτιων κοινοτήτων και η βιώσιμη αλιεία,
  • οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Παράλληλα, θα τεθούν στο τραπέζι οι δυνατότητες χρηματοδότησης των τοπικών κοινωνιών από ευρωπαϊκά ταμεία, η κοινωνική συνοχή και οι πολιτικές για την αποτροπή της ερημοποίησης, ενώ θα εξεταστεί και η σύνδεση του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής με την τοπική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να δοθεί στις προκλήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2028–2034 και στον ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων για το μέλλον της υπαίθρου.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν:

  • Γιώργος Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, Βουλευτής Αχαΐας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
  • Σάκης Αρναούτογλου, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
  • Μανώλης Χριστοδουλάκης, Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
  • Κώστας Καδής, Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών (μέσω βιντεοπαρέμβασης)
  • Ιράτσε Γκαρσία, Πρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο (βιντεοπαρέμβαση)
  • Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Οικολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Δημήτρης Σκούρας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Θανάσης Πετρόπουλος, Γραμματέας Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ
  • Νίκος Καλίνης, Διαχειριστής προγράμματος του Ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Λίνα Μπάστα, ενώ στη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν ζωντανές συνδέσεις με δημοσιογράφους από την ελληνική περιφέρεια, που θα θέσουν ερωτήματα στους συμμετέχοντες.
