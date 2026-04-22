Πάτρα: Εκδήλωση για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις στην Αγορά Αργύρη

Μια ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα την Τετάρτη 29 Απριλίου, με πρωτοβουλία της ΙΦΙΑΝΑΣΣΑ ΑΜΚΕ. Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο να αναδείξει τη σημασία της δωρεάς ως κρίκου σε μια αλυσίδα ζωής.

Πάτρα: Εκδήλωση για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις στην Αγορά Αργύρη
22 Απρ. 2026 14:58
Pelop News

Με βασικό μήνυμα ότι η δωρεά οργάνων αποτελεί πράξη ζωής και συλλογικής ευθύνης, η ΙΦΙΑΝΑΣΣΑ ΑΜΚΕ διοργανώνει στην Πάτρα εκδήλωση με θέμα «Δωρεά Οργάνων και Μεταμοσχεύσεις: Είμαστε κρίκοι σε μια αλυσίδα ζωής». Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 στις 7:00 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδρίων της Αγοράς Αργύρη, στην οδό Αγίου Ανδρέου 12. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Η πρωτοβουλία έχει καθαρό στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από ένα ζήτημα που αγγίζει άμεσα τη δημόσια υγεία, την αλληλεγγύη και την ελπίδα για εκατοντάδες ασθενείς που περιμένουν ένα μόσχευμα. Το γεγονός ότι η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων προσδίδει ιδιαίτερο θεσμικό βάρος στη διοργάνωση, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει επίσης τη δράση.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν επιστήμονες και γιατροί με άμεση γνώση και εμπειρία στο πεδίο της εντατικής θεραπείας και των μεταμοσχεύσεων. Μεταξύ των ομιλητών είναι η Φ. Φλίγκου, καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας και διευθύντρια της Κλινικής Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας του ΠΓΝ Πατρών, ο Β. Καραμούζος, παθολόγος – εντατικολόγος και επιμελητής Α’ της ΜΕΘ της ίδιας κλινικής, ο Α. Ηλιάδης, εντατικολόγος και διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝ Πατρών, καθώς και ο Ι. Μαρούλης, γενικός χειρουργός, καθηγητής Κλινικής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του ΠΓΝ Πατρών.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η δημοσιογράφος της εφημερίδας “Πελοπόννησος”, Μ. Ριζογιάννη.

