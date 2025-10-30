Πάτρα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ για τη διαχείριση και ασφάλεια Δικτύων Ατμού

Το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ διοργανώνει στην Πάτρα ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Δίκτυα Ατμού», στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2025. Το σεμινάριο απευθύνεται σε μηχανικούς και στελέχη της βιομηχανίας και εστιάζει στην ενεργειακή αποδοτικότητα, την ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία των δικτύων ατμού και θερμού νερού.

30 Οκτ. 2025 12:02
Το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ προσκαλεί επαγγελματίες της βιομηχανίας στο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Δίκτυα Ατμού», που θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις του ΙΒΕΠΕ στην Αράτου 27, Πάτρα.

Το σεμινάριο, διάρκειας 16 διδακτικών ωρών, εστιάζει στη σωστή λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των δικτύων ατμού και θερμού νερού — κρίσιμων υποδομών για την ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια κάθε βιομηχανικής μονάδας.

Σκοπός του Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση στελεχών για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων ατμού, καθώς η αποτελεσματική λειτουργία τους επηρεάζει άμεσα τη συνολική κατανάλωση καυσίμου και το κόστος παραγωγής.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα εξαρτήματα και τις ατμοπαγίδες, ενώ η θεματολογία περιλαμβάνει:

  • Ποιότητα Ατμού
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Οικονομία Υλικών
  • Έλεγχο Θερμοκρασίας
  • Ασφάλεια
  • Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
  • Πρακτικούς Μηχανικούς της ελληνικής βιομηχανίας
  • Στελέχη του κλάδου τροφίμων και κάθε βιομηχανίας με εκτεταμένη χρήση ατμού (χημική, φαρμακευτική, κλωστοϋφαντουργία κ.ά.)

Πληροφορίες: Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 2610 910055.
Εγγραφές: Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας που διατίθεται από το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ, εδώ.

Το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ παραμένει στη διάθεση των επιχειρήσεων για εξατομικευμένες εκπαιδευτικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις δεξιότητες κάθε ομάδας.
Πάτρα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ για τη διαχείριση και ασφάλεια Δικτύων Ατμού
