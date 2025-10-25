Πάτρα: Εκβιασμός 15χρονου από 14χρονο και άλλον με σουγιά και σιδερογροθιά!

Δυστυχώς στην Πάτρα αναφέρθηκε ένα ακόμα περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων, γεγονός που προκάλεσε πολλά σχόλια και εύλογη ανησυχία τόσο στις Αρχές όσο και στην τοπική κοινωνία.

Ζάκυνθος: Τα στοιχεία του 36χρονου, που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών

Συγκεκριμένα όπως γνωστοποιήθηκε 15χρονος μαθητής εκβιάστηκε πριν από μερικές ημέρες από ένα ένα άτομο και έναν 14χρονο!

Σύμφωνα με πληροφορίες οι φερόμενοι ως δράστες απαίτησαν από τον 15χρονο 50 ευρώ μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.

Μάλιστα όπως καταγγέλθηκε οι φερόμενοι ως δράστες απείλησαν τον 15χρονο με σιδερογροθιά και σουγιά! Και του είπαν ότι εάν δεν τους δώσει τα χρήματα που ζήτησαν θα του έκαναν επίθεση.

Από την Ασφάλεια Πατρών ήδη έχει γίνει η ταυτοποιήση του ενός εκ των δραστών, ενώ πλέον η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα εξετάζεται εάν υπάρχουν και άλλα περιστατικά παρόμοιας φύσης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



