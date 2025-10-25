Πάτρα: Εκβιασμός 15χρονου από 14χρονο και άλλον με σουγιά και σιδερογροθιά!

Έγινε καταγγελία και η Ασφάλεια έχει προχωρήσει σε έρευνα ταυτοποιώντας τον έναν φερόμενο ως δράστη. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία και πολλά σχόλια…

Πάτρα: Εκβιασμός 15χρονου από 14χρονο και άλλον με σουγιά και σιδερογροθιά!
25 Οκτ. 2025 0:12
Pelop News

Δυστυχώς στην Πάτρα αναφέρθηκε ένα ακόμα περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων, γεγονός που προκάλεσε πολλά σχόλια και εύλογη ανησυχία τόσο στις Αρχές όσο και στην τοπική κοινωνία.

Ζάκυνθος: Τα στοιχεία του 36χρονου, που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών

Συγκεκριμένα όπως γνωστοποιήθηκε 15χρονος μαθητής εκβιάστηκε πριν από μερικές ημέρες από ένα ένα άτομο και έναν 14χρονο!

Σύμφωνα με πληροφορίες οι φερόμενοι ως δράστες απαίτησαν από τον 15χρονο 50 ευρώ μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.

Μάλιστα  όπως καταγγέλθηκε οι φερόμενοι ως δράστες απείλησαν τον 15χρονο με σιδερογροθιά και σουγιά! Και του είπαν ότι εάν δεν τους δώσει τα χρήματα που ζήτησαν θα του έκαναν επίθεση.

Από την Ασφάλεια Πατρών ήδη έχει γίνει η ταυτοποιήση του ενός εκ των δραστών, ενώ πλέον η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα εξετάζεται εάν υπάρχουν και άλλα περιστατικά παρόμοιας φύσης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0:12 Πάτρα: Εκβιασμός 15χρονου από 14χρονο και άλλον με σουγιά και σιδερογροθιά!
23:57 Πώς έστησαν τη μεγάλη κομπίνα με σταρς του ΝΒΑ, ακτίνες Χ, έξυπνα γυαλιά και «πειραγμένες» μάρκες
23:41 Προσοχή, αυτή είναι η σούπα που «καταπολεμά» το κρυολόγημα
23:29 «Στην αρχή δεν συμπαθούσε ο ένας τον άλλον καθόλου», η Βέρα Μακρομαρίδου για την πρώτη γνωριμία με τον σύζυγό τη
22:57 Ισπανία: Συνελήφθη η οικιακή βοηθός του Κασίγιας για κλοπή 5 πανάκριβων ρολογιών
22:46 Υπ. Μεταφορών προς τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου: «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο»
22:33 Ο βασικός λόγος που δεν πρέπει να αποθηκεύετε το ελαιόλαδο κάτω από τον νεροχύτη
22:23 Κρατηθείτε, πίνακας του Πικάσο πουλήθηκε σε δημοπρασία 32 εκατ. ευρώ!
22:21 Φοβερό, 13χρονος κατάπιε 100 μαγνήτες! Τους αφαίρεσαν οι γιατροί στη Ν. Ζηλανδία, ΦΩΤΟ
22:16 Καθυστερήσατε; Δείτε μέχρι πότε δόθηκε παράταση για το Πόθεν Έσχες
22:05 «Η κυβέρνηση πήρε την αρμοδιότητα, αλλά όχι την ευθύνη. Αν συνεχίσει έτσι, στο τέλος θα φταίει ο ίδιος ο Άγνωστος Στρατιώτης»!
21:55 ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο οι κινεζικοί δασμοί ενόψει της συνάντησης Τραμπ–Σι
21:46 Με ισόβια τιμωρήθηκε στη Γαλλία η 27χρονη που βίασε, βασάνισε και μαχαίρωσε 38 φορές τη 12χρονη Λόλα
21:38 Η σούπερ κλήρωση του Eurojackpot για τα 17 εκατ. ευρώ!
21:27 Κορωπί: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο που ξυλοκόπησε την σύντροφό του
21:20 Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 11 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
21:10 Που φτάσαμε; 18χρονος άρπαξε κινητό επιβάτη στο Μετρό και τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι!
21:00 Βαριά πρόστιμα για το ΓΕΜΗ – Αρχίζουν οι διασταυρώσεις με την ΑΑΔΕ από 2026
20:50 Τι συνέβη με τον Αστυνομικό των ΜΑΤ, που βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι;
20:40 «Κοίτα, είναι όλα κόκκινα» ο 4χρονος στο Κορωπί έδειξε τους ματωμένους τοίχους και το πάτωμα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ