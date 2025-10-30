Πάτρα: Ενημέρωση για στεγαστική συνδρομή στους πυρόπληκτους του Δήμου

Η Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων ενημερώνει τους δημότες, των οποίων οι κατοικίες ή άλλα κτήρια επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2025, ότι αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που καθορίζει τις προθεσμίες και τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Η απόφαση (υπ’ αριθμ. 67379/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/24-10-2025 – ΑΔΑ: 6ΜΠΙ46ΝΠΙΘ-ΨΔΦ / ΦΕΚ 5658 Β΄/24-10-2025) αφορά τις περιοχές που επλήγησαν στις Δημοτικές Ενότητες Βραχναιίκων, Συχαινών – Βούντενης, Μεσσάτιδας, καθώς και στο Ανατολικό Διαμέρισμα και σε άλλες περιοχές του Δήμου Πατρέων.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα δικαιολογητικά και τα στάδια της διαδικασίας που προβλέπεται για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων.

Αρμόδια για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) Δυτικής Ελλάδος, στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για περισσότερες πληροφορίες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610 589226, 2610 589115, 2610 589202.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



