Πάτρα: «Επεσε» και πάλι το ίντερνετ στο Δήμο, ποιες υπηρεσίες «κόλλησαν»

Το πρόβλημα στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, που παρέχει σύνδεση internet και στις υπηρεσίες του Δήμου, εξακολουθεί να παρουσιάζει και σήμερα Πέμπτη 13/11/2025, προβλήματα στις δημοτικές υπηρεσίες (Διεύθυνση Διοίκησης, Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Πολιτική Προστασία, Νομική Υπηρεσία) που στεγάζονται στα δημοτικά κτίρια στην οδό Παντανάσσης.

Εξαιτίας αυτού δεν θα είναι, προσωρινά, δυνατή και σήμερα η εξυπηρέτηση δημοτών.

