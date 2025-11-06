Πάτρα: Επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο», κλιμάκια εφοριακών στα ταμεία των κέντρων διασκέδασης

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ φοροδιαφυγή και ποτά «μπόμπες»

Πάτρα: Επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο», κλιμάκια εφοριακών στα ταμεία των κέντρων διασκέδασης Ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα κάνουν εφόδους τα Σάββατα σε κέντρα διασκέδασης
06 Νοέ. 2025 20:00
Pelop News

Νωρίτερα ξεκινά φέτος η επιχείρηση της ΑΑΔΕ με την κωδική ονομασία «Πυρετός το Σαββατόβραδο», με σαφάρι στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της πρωτεύουσας και των μεγάλων αστικών κέντρων. Στόχος του φοροελεγκτικού σχεδίου είναι η αποκάλυψη αδήλωτων εισπράξεων και φορολογικών παραβάσεων, ενώ στο πλάνο βρίσκονται και έλεγχοι στην κάβα για τη διαπίστωση γνησιότητας των ποτών.

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα κάνουν εφόδους τα Σάββατα σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της περιφέρειας και θα βρίσκονται στους χώρους από το άνοιγμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες. Ενας ελεγκτής θα βρίσκεται μόνιμα στο κεντρικό ταμείο και άλλος ένας στα λουλούδια. Οι ελεγκτές θα καταγράφουν όλη την κίνηση και τις συναλλαγές, ενώ θα παρακολουθούν τη διαβίβαση των αποδείξεων στο myDATA. Παρόμοια τακτική είχαν εφαρμόσει κλιμάκια της ΑΑΔΕ και πέρυσι στην περίοδο του Καρναβαλιού στην Πάτρα.

Θα ακολουθήσουν οι διασταυρώσεις, με τους ελεγκτές να προχωρούν στη σύγκριση των στοιχείων με τις εισπράξεις του προηγούμενου Σαββάτου (όπως εξελίχθηκαν χωρίς την παρουσία τους στο νυχτερινό κέντρο), με βάση τα στοιχεία που είχαν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

Οι ελεγκτές θα βρεθούν ξανά στα κέντρα διασκέδασης τα οποία θα εμφανίσουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που διαβιβάστηκαν, των στοιχείων που έχουν εκδοθεί και των δεδομένων που ανέδειξε ο αλγόριθμος. Οι επιχειρήσεις στις οποίες θα διαπιστωθούν παραβάσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα έως και με προσωρινό λουκέτο του καταστήματος.

ΠΟΤΑ «ΜΠΟΜΠΕΣ»

Ειδικά για τα ποτά «μπόμπες», ελεγκτές θα πραγματοποιούν «απογραφή» τραπεζιών και κάβας, προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα των οινοπνευματωδών.

Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, αλλά και πολλές κάβες, χαρακτηρίζονται βραχίονες της αγοράς των λαθραίων οινοπνευματωδών ποτών, με αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες εσόδων για το κράτος, ενώ εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία ανηλίκων και ενηλίκων.

Τα τελευταία περιστατικά και στην Πάτρα με ανήλικους να προμηθεύονται χωρίς κανένα εμπόδιο αλκοόλ -παρά την αυστηρή νομοθεσία- έχουν σημάνει συναγερμό στις ελεγκτικές υπηρεσίες, οι οποίες ανεβάζουν στροφές, εντείνοντας τους ελέγχους για τη διακίνηση λαθραίων οινοπνευματωδών επικίνδυνων για την υγεία.

Σύμφωνα με στοιχεία από τις τελωνειακές υπηρεσίες, από την αρχή της χρονιάς μέχρι τον περασμένο μήνα, διενεργήθηκαν 9.596 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα και έχουν βεβαιωθεί 691 παραβάσεις. Από αυτούς τους ελέγχους, οι 2.119 έχουν πραγματοποιηθεί από Κινητές Ομάδες -τους Ράμπο που κάνουν τις εφόδους στην αγορά- οι οποίες βεβαίωσαν 222 παραβάσεις, δηλαδή σε ποσοστό άνω του 10% των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Στα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους έγινε έλεγχος σε 2.785 δείγματα και βρέθηκαν 249 μη κανονικά δείγματα και 36 μη κανονικά-μη ασφαλή δείγματα.
