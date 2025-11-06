Πάτρα: Επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο», κλιμάκια εφοριακών στα ταμεία των κέντρων διασκέδασης
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ φοροδιαφυγή και ποτά «μπόμπες»
Νωρίτερα ξεκινά φέτος η επιχείρηση της ΑΑΔΕ με την κωδική ονομασία «Πυρετός το Σαββατόβραδο», με σαφάρι στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της πρωτεύουσας και των μεγάλων αστικών κέντρων. Στόχος του φοροελεγκτικού σχεδίου είναι η αποκάλυψη αδήλωτων εισπράξεων και φορολογικών παραβάσεων, ενώ στο πλάνο βρίσκονται και έλεγχοι στην κάβα για τη διαπίστωση γνησιότητας των ποτών.
