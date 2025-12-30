Πάτρα: Επισκέψεις του σπιράλ στο νέο ΚΤΕΛ και το Ρωμαϊκό Ωδείο

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης αναφέρει:

Συμβολικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του νέου ΚΤΕΛ και στο ανακαινισμένο Ρωμαϊκό Ωδείο πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης ο επικεφαλής του σπιράλ Πέτρος Ψωμάς, συνοδευόμενος από στελέχη και μέλη της δημοτικής παράταξης. Επέλεξαν την προτελευταία μέρα του έτους για να ξεναγηθούν στους χώρους και να συγχαρούν τους υπεύθυνους για την εξασφάλιση της λειτουργίας τους εντός του 2025, καθώς αποτελούν στην ουσία τα δύο «νέα αποκτήματα» της Πάτρας τα οποία, αντίστοιχα, διευρύνουν την εξυπηρέτηση μετακίνησης των πολιτών και επεκτείνουν τις πολιτιστικές προοπτικές της πόλης.

Στο ΚΤΕΛ την αντιπροσωπεία του σπιράλ υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ Αχαΐας, ο οποίος παρουσίασε στους επισκέπτες τα γραφεία, τις αποβάθρες και τις υπόλοιπες υποδομές των νέων εγκαταστάσεων. Ο Πέτρος Ψωμάς συνεχάρη για την αισθητική και τη λειτουργικότητα των χώρων, εκφράζοντας ταυτόχρονα ανησυχία για την έλλειψη ολοκληρωμένων κυκλοφοριακών και πολεοδομικών ρυθμίσεων και συνθηκών εκτός ΚΤΕΛ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής μετάβαση των ταξιδιωτών προς και από το κτίριο. Εξέφρασε τις ευχές του σπιράλ για τη νέα λειτουργία καθώς και για τη νέα χρονιά.

Στους χώρους του Ρωμαϊκού Ωδείου την ξενάγηση ανέλαβε ο αρχαιολόγος Γιάννης Μόσχος, ο οποίος παρουσίασε στους ανθρώπους του σπιράλ τον επισκέψιμο χώρο, τη θεατρική σκηνή και τις νέες προσθήκες, ανέλυσε τη συλλογιστική και τις διαδικασίες του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και έκανε μία πλήρη ιστορική αναδρομή με αφορμή το κτίσμα. Ο επικεφαλής της παράταξης συνεχάρη για την εξαιρετική ολοκληρωμένη δουλειά, για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και για την προσφορά στην πόλη μιας σπουδαίας πολιτιστικής και τουριστικής υποδομής, εκφράζοντας την ευχή να τιμηθεί από Πατρινούς και ξένους επισκέπτες και να προσφέρει την ευκαιρία για πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις από το προσεχές καλοκαίρι. Διαβίβασε παράλληλα τα συγχαρητήρια και τις θερμές ευχές του στην Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας κ. Αναστασία Κουμούση, που ηγήθηκε της όλης προσπάθειας.

Το σπιράλ δεν θα πάψει να επικροτεί κάθε προσθήκη στην Πάτρα που αναβαθμίζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες και προσθέτει περαιτέρω αξία και κύρος στην πόλη. Εύχεται δε τέτοια παραδείγματα να βρουν ακόλουθους και στο άμεσο μέλλον να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για φορείς, θεσμούς, ιδιώτες και, κυρίως, τον Δήμο Πατρέων.

