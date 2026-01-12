Πάτρα: Ερευνα για νυν και πρώην αξιωματικό της ΕΛΑΣ – Η εντολή της Εισαγγελίας και τα πρόσωπα

Υπάρχουν αστυνομικοί της τοπικής ΕΛΑΣ που διαχρονικά συμπεριφέρονται ως… προστάτες των προστατών της νυχτερινής Πάτρας και κυκλωμάτων εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών; Αυτή την απάντηση καλείται να δώσει ο εισαγγελέας Πρωτοδικών που έλαβε την εντολή από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Ευάγγελο Μάστακα να διενεργήσει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση αυτοπροσώπως, όπως αποκάλυψε η «Π» στο φύλλο του Σαββάτου.

15 ΧΡΟΝΙΑ

Σύμφωνα με ηλεγμένες πληροφορίες μας, η έρευνα εκτείνεται σε βάθος 15 χρόνων και πλέον έρχεται σε συνέχεια δύο αντίστοιχων ερευνών (μίας δικαστικής και μιας πειθαρχικής), που δεν είχαν τελεσφορήσει…

Πάτρα: Διετάχθη έρευνα για επίορκους αστυνομικούς – Ποια η αφορμή μετά το φονικό στο «Αβαντάζ»

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι προ 15ετίας περίπου είχε διερευνηθεί ο ρόλος 6 αξιωματικών και αστυνομικών στα σκοτεινά δρώμενα της νυχτερινής Πάτρας και μάλιστα ένας αξιωματικός (Γιώργος Ξάνθης) είχε δώσει, κάτω από «ασαφείς» συνθήκες, τέλος στη ζωή του…

Η τωρινή εισαγγελική έρευνα πιάνει το νήμα από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, με την επιδίωξη και προσδοκία ότι αυτή τη φορά θα δοθεί καθαρή και πειστική απάντηση, είτε θετική είτε αρνητική, στις υποψίες περί εμπλοκής ένστολων σε ποικίλα παράνομα κυκλώματα.

Οι εισαγγελικές αρχές της Πάτρας είναι σε θέση να γνωρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, πίσω από τις υπαινικτικές αναφορές. Η εντολή δε, του κ. Μάστακα περιλαμβάνει πρωτίστως τη διερεύνηση του ρόλου ενός ανώτερου αξιωματικού, που υπηρετεί σήμερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας κι ενός συνταξιούχου, ο οποίος είχε στο παρελθόν υπό την «εποπτεία» του τη νύχτα της Πάτρας.

«ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ»…

Η ευαισθητοποίηση των εισαγγελικών αρχών εκδηλώθηκε, όπως είναι ευνόητο, μετά το τελευταίο θανατηφόρο περιστατικό στο κλαμπ «Αβαντάζ», που στοίχισε τη ζωή στον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη. Ας σημειωθεί ότι στη δικαστική έρευνα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις ανθρώπων της νύχτας, που ενεπλάκησαν στο τραγικών συμβάν, με ένστολους με τους οποίους ίσως γνωρίζονται, από παλιά και ιδιαίτερα από την ταραχώδη περίοδο των αρχών της περασμένης δεκαετίας, τότε που χύθηκε πολύ αίμα. Ως γνωστόν, τον Απρίλιο του 2013, μέσα σε τέσσερις ημέρες, στο πλαίσιο «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών» η Πάτρα συγκλονίστηκε από τους φόνους των Κώστα Φράγκου, Βασίλη Σινούρη, Πάνου Τσίρκα και Νίκου Ντάντη.

ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ

Στο μεταξύ, όσον αφορά τη δολοφονία του Κώστα Μπασιλάρη, δύο ακόμη εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή παρουσιάστηκαν στην ανακρίτρια, η οποία δεν εξέδωσε εντάλματα σύλληψης, αφού από το βιντεοληπτικό υλικό δεν προκύπτει ότι κατάφεραν θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας τα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα.

Ο μόνος που δεν έχει δώσει σημεία ζωής είναι ο ένατος της παρέας, ο οποίος κατάγεται από την Αθήνα και διέμενε τον τελευταίο καιρό προσωρινά στην Πάτρα.

Τέλος, δεν έχει διασαφηνιστεί ακόμη αν και ποιας ποινικής μεταχείρισης θα τύχουν τα τρία άτομα που ήταν παρέα με τον νεκρό Κώστα Μπασιλάρη…

