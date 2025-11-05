Πάτρα: Έργα και ασφαλτοστρώσεις σε Γηροκομειό και Πανεπιστημίου

05 Νοέ. 2025 14:23
Pelop News

Σε εξέλιξη είναι σειρά έργων που πραγματοποιεί ο Δήμος σε συνοικίες και γειτονιές της Πάτρας με στόχο πάντα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της εικόνας της πόλης.

Πολλά από τα έργα αυτά αποτελούν και πάγια αιτήματα των κατοίκων τα οποία σταδιακά ικανοποιούνται.

Στο Ανατολικό Διαμέρισμα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αρόης εκτελούνται έργα ασφαλτόστρωσης στην οδό Κορώνης και θα συνεχιστούν στις οδούς Αμφίσσης, Αστακού, Στρατηγού Κωνσταντινόπουλου.

Όπου είναι δυνατόν θα κατασκευαστούν και πεζοδρόμια με κράσπεδα.

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

Στο Γηροκομειό πρόκειται να συνεχιστεί η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, στην οδό Υπαπαντής, που εντάσσεται στα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ – ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ξεκίνησε από προχθές η τοποθέτηση πασσάλων αντιστήριξης στον τοίχο του Α’ Κοιμητηρίου στην πλευρά της Πανεπιστημίου και η κατασκευή της μάντρας.

Θα ακολουθήσει η κατασκευή πεζοδρομίων και η ανακατασκευή του οδοστρώματος.

