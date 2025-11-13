Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία στα γραφεία της «Π»

13 Νοέ. 2025 16:34
Pelop News

Ανταποκρινόμενοι στις εκκλήσεις για αίμα ο δημοσιογραφικός όμιλος της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών πραγματοποίησε χθες εθελοντική αιμοδοσία.

O ισόγειος χώρος της εφημερίδας μας μετατράπηκε σε Σταθμό Αιμοδοσίας. Η γιατρός Ηρώ Σιαπάκα μαζί με τη νοσηλεύτρια και την επισκέπτρια υγείας Μαρία Μπουγά και Πόπη Πρεβεζάνου επιφύλαξαν ιδιαίτερη φροντίδα σε όσους κάθισαν στην καρέκλα του αιμοδότη.

Βέβαια οι ιώσεις της εποχής που κυκλοφορούν ήταν η αιτία ορισμένων από τους προσερχόμενους να μην αιμοδοτήσουν. Ωστόσο, παραπέμφθηκαν να δώσουν αίμα όταν αναρρώσουν πλήρως από τα συμπτώματα της ίωσης που τους ταλαιπωρούν.

