Πάτρα: Έβγαλαν «λαβράκι» σε έλεγχο Τροχαίας – Οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα

Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Πάτρα προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας, όταν σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας, η οποία είχε ήδη αφαιρεθεί λόγω προηγούμενης τροχονομικής παράβασης.

28 Απρ. 2026 11:50
Pelop News

Ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη χθες το πρωί στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που του έγινε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας. Όπως προέκυψε, η πινακίδα δεν έλειπε τυχαία, αλλά είχε αφαιρεθεί από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας εξαιτίας τροχονομικής παράβασης που είχε βεβαιωθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Το περιστατικό οδήγησε στη σύλληψη του οδηγού, καθώς η κυκλοφορία οχήματος υπό αυτές τις συνθήκες συνιστά παράβαση και ενεργοποίησε τη σχετική αστυνομική διαδικασία.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν οι υπηρεσίες της Τροχαίας στην Πάτρα για παραβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια και τη νομιμότητα κυκλοφορίας των οχημάτων.

 

 

