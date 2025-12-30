Πάτρα: Φωτιά στο κέντρο – Έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Πάτρας, όταν φωτιά εκδηλώθηκε στην πολυκατοικία επί των οδών Τριών Ναυάρχων και Μαιζώνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή στην είσοδο της πολυκατοικίας, γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο εξάπλωσής της.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα, περιορίζοντας τη ζημιά και προστατεύοντας τους ενοίκους. Στο σημείο έχει κληθεί και η ΔΕΗ για να παρέμβει και να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση. Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα με 8 άνδρες, ενώ συνδρομή και αποό άνδρες της Αστυνομίας.

