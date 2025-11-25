Πάτρα: Φωτίζεται απόψε ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος

Ενα μήνα πριν τα Χριστούγεννα, η Πάτρα φορά τα γιορτινά της με τον εορταστικό διάσκοσμο να ανάψει απόψε Τρίτη 25/11/2025

Από την πλατεία Γεωργίου, παρουσία του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, στις 7 το απόγευμα θα ανάψει ο Χριστουγεννιάτικος φωτεινός διάκοσμος της πόλης, ενώ το Χριστουγεννιάτικο δένδρο, η φάτνη και οι άλλες γιορτινές κατασκευές, που δημιούργησαν και φέτος οι εργαζόμενοι του Δήμου, θα τοποθετηθούν και θα φωτιστούν μέσα στο επόμενο διάστημα στην πλατεία Γεωργίου, καθώς επίσης και το δέντρο στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν την τοποθέτηση εορταστικού διάκοσμου και σε άλλα σημεία της πόλης.

