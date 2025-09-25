Πάτρα: Γεύμα αγάπης για τα παιδιά του ΕΚΑΜΕ στο «Σουρωτήρι»

Ανώνυμος φίλος προσέφερε φαγητό στους ωφελούμενους του Συλλόγου – Ευχαριστίες από το Δ.Σ.

25 Σεπ. 2025 14:50
Pelop News

Μια όμορφη και συγκινητική πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 για τα παιδιά του Ε.Κ.Α.ΜΕ. Οι εξυπηρετούμενοι του Συλλόγου, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτές τους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βρέθηκαν στο μεζεδοπωλείο «Σουρωτήρι», όπου απόλαυσαν ένα πλούσιο γεύμα, προσφορά ενός φίλου που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να χαρούν καλομαγειρεμένα φαγητά, σε ένα περιβάλλον γεμάτο φροντίδα και ζεστασιά, με τη στήριξη ανθρώπων που δεν ξεχνούν να δείχνουν την αγάπη τους στο έργο του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.ΜΕ. εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του στον ανώνυμο δωρητή, τονίζοντας ότι, παρότι δεν ήταν παρών στο γεύμα, η έμπρακτη συνεισφορά του συνέβαλε ουσιαστικά στην ευχάριστη εμπειρία των ωφελούμενων. Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τον ιδιοκτήτη του μεζεδοπωλείου, κ. Κώστα Ραμπαβίλα, καθώς και το προσωπικό του «Σουρωτηριού» για την άψογη φιλοξενία και την εξαιρετική εξυπηρέτηση.

Με το γεύμα αυτό, αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά ότι η αλληλεγγύη και η προσφορά δεν χρειάζεται να έχουν όνομα, αρκεί να πηγάζουν από την καρδιά. Το Ε.Κ.Α.ΜΕ. ευχήθηκε σε όλους υγεία και καλό χειμώνα, αναγνωρίζοντας πως τέτοιες πράξεις δίνουν δύναμη στο έργο του Συλλόγου και χαρά στους ωφελούμενους.

