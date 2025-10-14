Πάτρα: Γιατί δεν θα γίνει σήμερα αποκομιδή απορριμάτων

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων, για την αποκομιδή απορριμμάτων.

Πάτρα: Γιατί δεν θα γίνει σήμερα αποκομιδή απορριμάτων
14 Οκτ. 2025 8:47
Pelop News

Ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει ότι, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην σημερινή πανελλαδική απεργία της 14ης Οκτωβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί αποκομιδή απορριμμάτων από τους μπλε και πράσινους κάδους.

Η αποκομιδή θα ξεκινήσει εκ νέου το πρωί της Τετάρτης 15/10/2025, ενώ ο Δήμος απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην κατεβάσουν απορρίμματα στους κάδους κατά τη διάρκεια της απεργίας, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα υγιεινής και ρύπανσης.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα ανακυκλώσιμα υλικά, οι πολίτες καλούνται να τα δεματοποιούν πριν τα τοποθετήσουν στους μπλε κάδους, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία συλλογής και μεταφοράς τους όταν η υπηρεσία επαναλειτουργήσει.
