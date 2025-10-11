Πάτρα: Γονείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό από κέντρο ημερήσιας φροντίδας

Πάτρα: Γονείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό από κέντρο ημερήσιας φροντίδας
11 Οκτ. 2025 12:41
Pelop News

Αδιανόητη  περιστατικό στην Πάτρα, που προκάλεσε σοκ και οργή! Αφορά σε υπόθεση εγκατάλειψης ανήλικου παιδιού με αυτισμό, καθώς οι ίδιοι του οι γονείς φέρονται να αρνήθηκαν να το παραλάβουν από κέντρο ημερήσιας φροντίδας όπου παρακολουθούσε θεραπευτικό πρόγραμμα.

Το περιστατικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ο 53χρονος πατέρας μετέφερε τον 17χρονο γιο του στο κέντρο για τη συνηθισμένη του συνεδρία. Όμως όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και οι υπεύθυνοι του χώρου επικοινώνησαν με την οικογένεια προκειμένου να παραλάβει το παιδί, οι γονείς αρνήθηκαν, επιδεικνύοντας πλήρη αδιαφορία για την τύχη του.

Μάλιστα η στάση τους προκάλεσε έντονη αναστάτωση στο προσωπικό του κέντρου, καθώς το ανήλικο παιδί έμεινε για ώρες χωρίς φροντίδα και χωρίς να γνωρίζει κανείς πού θα διανυκτερεύσει.

Ωστόσο γύρω στις 10 το βράδυ, η γιαγιά του 17χρονου έσπευσε στο σημείο και τον παρέλαβε, εξασφαλίζοντας την ασφαλή επιστροφή του στο σπίτι.

Πλέον οι αστυνομικές αρχές έχουν κινηθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τον εντοπισμό των γονέων, οι οποίοι αναζητούνται προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και να λογοδοτήσουν για την πράξη τους.

Βέβαια η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο κοινωνικό προβληματισμό, καθώς αναδεικνύει το ζήτημα της φροντίδας και της ευαισθησίας απέναντι σε παιδιά με αναπηρία, αλλά και την ανάγκη για ισχυρότερη κοινωνική προστασία των ευάλωτων ομάδων όταν και όπως αυτό κρίνεται απαραίτητο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:50 Πάτρα: Τα στοιχεία της «διπλής» σύλληψης για ναρκωτικά
13:42 Φοινικούντα: Το συμβόλαιο θανάτου που πιθανότατα «σφραγίστηκε», εκτελέστηκε από ένα «πιστόλι»
13:30 Ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν στον πάγκο του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
13:16 Συνελήφθη με 6.000 πακέτα τσιγάρα!
13:05 Γερμανία: Το μεγάλο μυστικό πίσω από την άγρια επίθεση της 17χρονης θετής κόρης της δημάρχου του Χέρντεκε
12:53 Το Αστυνομικό Δελτίο της Δυτικής Ελλάδας
12:41 Πάτρα: Γονείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό από κέντρο ημερήσιας φροντίδας
12:29 Αγρίνιο: Επιχείρηση με «φούντα», συνελήφθη για διακίνηση, καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών!
12:19 «Καλό Παράδεισο μανούλα», βαρύ πένθος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη
12:11 Κλοπές, ναρκωτικά και παραβάσεις ΚΟΚ στην Ηλεία
12:01 «Ήθελε να παίξουμε ξύλο»! Αποκάλυψη Μπέικον για πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού
11:49 «Aν πάω στο δικαστήριο και ακούσω για παραβίαση καθηκόντων ή πλημμελήματος, θα βάλω τα οστά πάνω στην έδρα και θα πω “θα σας δικάσουν αυτά”», συγκλονίζει ο Πλακιάς
11:39 Η Τελετή Αναπαράστασης της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου ΦΩΤΟ
11:29 Ο Προμηθέας μάχη με το Μαρούσι στο «Τόφαλος»
11:19 «Ο πρωθυπουργός της σκευωρίας Novartis θα μας μιλήσει για εντιμότητα και δημοκρατία; Έλα Χριστέ και Παναγιά», ο Γεωργιάδης για Τσίπρα
11:07 Ενοχή και καταδίκη 18 ετών στον 50χρονο για τον θάνατο της Γαρυφαλλιάς
10:56 Ο λόγος που ο Αταμάν και άλλοι 5 προπονητές της BGL δεν μπορούν να κοουτσάρουν στην πρεμιέρα!
10:37 Αυτή είναι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για την επόμενη μέρα του στην πολιτική
10:35 Διπλή έξοδος για τις γυναίκες και τους άνδρες του ΝΟΠ
10:29 Πάτρα-Πύργος: Τότε παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χλμ. του Αυτοκινητόδρομου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ