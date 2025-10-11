Πάτρα: Γονείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό από κέντρο ημερήσιας φροντίδας

Αδιανόητη περιστατικό στην Πάτρα, που προκάλεσε σοκ και οργή! Αφορά σε υπόθεση εγκατάλειψης ανήλικου παιδιού με αυτισμό, καθώς οι ίδιοι του οι γονείς φέρονται να αρνήθηκαν να το παραλάβουν από κέντρο ημερήσιας φροντίδας όπου παρακολουθούσε θεραπευτικό πρόγραμμα.

Το περιστατικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ο 53χρονος πατέρας μετέφερε τον 17χρονο γιο του στο κέντρο για τη συνηθισμένη του συνεδρία. Όμως όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και οι υπεύθυνοι του χώρου επικοινώνησαν με την οικογένεια προκειμένου να παραλάβει το παιδί, οι γονείς αρνήθηκαν, επιδεικνύοντας πλήρη αδιαφορία για την τύχη του.

Μάλιστα η στάση τους προκάλεσε έντονη αναστάτωση στο προσωπικό του κέντρου, καθώς το ανήλικο παιδί έμεινε για ώρες χωρίς φροντίδα και χωρίς να γνωρίζει κανείς πού θα διανυκτερεύσει.

Ωστόσο γύρω στις 10 το βράδυ, η γιαγιά του 17χρονου έσπευσε στο σημείο και τον παρέλαβε, εξασφαλίζοντας την ασφαλή επιστροφή του στο σπίτι.

Πλέον οι αστυνομικές αρχές έχουν κινηθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τον εντοπισμό των γονέων, οι οποίοι αναζητούνται προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και να λογοδοτήσουν για την πράξη τους.

Βέβαια η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο κοινωνικό προβληματισμό, καθώς αναδεικνύει το ζήτημα της φροντίδας και της ευαισθησίας απέναντι σε παιδιά με αναπηρία, αλλά και την ανάγκη για ισχυρότερη κοινωνική προστασία των ευάλωτων ομάδων όταν και όπως αυτό κρίνεται απαραίτητο.

