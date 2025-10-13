Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή στηρίζει και συμμετέχει στη 24ωρη πανελλαδική απεργία της Τρίτης

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας δηλώνει τη στήριξή της στη νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, που πραγματοποιείται την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, σε ένδειξη αντίδρασης απέναντι στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Στην ανακοίνωσή της, η Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο ως «αντεργατικό έκτρωμα», το οποίο –όπως αναφέρει– «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία, παρουσιάζοντάς τη ως “ελεύθερη επιλογή”».

«Οι εργαζόμενοι δεν είναι ούτε σκλάβοι, ούτε μηχανές, για να δουλεύουν μέχρι τελικής πτώσεως. Έχουν ανάγκη να βλέπουν τα παιδιά τους, να περνούν μαζί τους ποιοτικό χρόνο, να μπορούν να αφιερώνουν χρόνο στον εαυτό τους και να έχουν ζωή. Δεν θα γίνουν σκλάβοι του 21ου αιώνα, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Δημοτική Αρχή Πατρέων γνωστοποιεί ότι θα συμμετάσχει στη συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, που θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Γεωργίου, απαιτώντας μαζί με τα συνδικάτα:

την απόσυρση του νομοσχεδίου,

την καθιέρωση 7ωρου – 5ήμερου – 35ωρου,

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις,

μέτρα ασφάλειας και προστασίας στους χώρους δουλειάς,

και την κατάργηση όλων των νόμων που περιορίζουν το 8ωρο και επιβάλλουν εργασιακή ευελιξία.

Η ανακοίνωση κλείνει με τη διαβεβαίωση ότι η Δημοτική Αρχή στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων, υποστηρίζοντας τον αγώνα τους «για αξιοπρεπή εργασία, δικαιώματα και ποιότητα ζωής».

