Πάτρα: «Η μικρής μας Σμύρνη» το Σάββατο 24/01 ΦΩΤΟ

Το Σάββατο 24/01/2026, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θεατράκι του Παμμικρασιατικού Συνδέσμου Πατρών και περιχώρων (Φωκαίας 26), η θεατρική παράσταση: «Η μικρή μας Σμύρνη», με το θεατρικό εργαστήρι της «Πολυφωνικής» (Διεύθυνση: Αθηνά Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου).

Συνδιοργανωτής της παράστασης είναι ο «Παμμικρασιατικός», με τη συνδρομή του ΔΣ. του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και την υπεύθυνη του βεστιαρίου, κα Αλεξάνδρα Στρατοπούλου (ενδυματολογική κάλυψη και επιμέλεια των ηθοποιών) όπως και με την βοήθεια του Τάσου Παπάκου στο στήσιμο του σκηνικού της παράστασης.

Η παράσταση «ανεβαίνει» με αφορμή τα 100 χρόνια των προσφυγικών συνοικισμών της πόλης μας και με σεβασμό στις αλησμόνητες πατρίδες και με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ για το κοινό. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ολιγόλεπτη αναφορά στους «Πρόσφυγες του ’22 στην Πάτρα», από την ιστορικό, Γιώτα Καΐκα Μαντανίκα, η οποία θα αναφερθεί στην εγκατάσταση των προσφύγων, τη δημιουργία των αστικών και αγροτικών συνοικισμών, αλλά και για τον τρόπο που η πολιτεία, τους αντιμετώπισε.

Συντελεστές:

Σενάριο: Μαίρη Νικολάου

Διασκευή –Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη -Γεωργιτσοπούλου

Ορχήστρα:

Κιθάρα- τραγούδι: Κωστής Παναγόπουλος- Σωτήρης Πεννιάς

Μπουζούκι: Θεόδωρος Μπαντούνας

Τραγούδι: Βασιλική Σιατερλή

Επί σκηνής:

Μαλβίνα (Νέα): Αγγελική Νάκου,

Μαλβίνα (Γιαγιά): Ολυμπία Τασακοπούλου

Νικόλας: Κωνσταντίνος Γούδας,

Αφηγήτρια/Γυναίκα: Κρίστη Δούβρη

Αφηγήτρια/Γκεβή (Κόρη): Χριστίνα Στίγγα,

Μαριώ (Κόρη) : Αγγελική Παναγιωτακοπούλου

Στρατούλα (Μεγάλη): Μαρία Ψειμάδα, Στρατούλα (Μικρή): Ζωή Τσερεμέγκλη

Γαρουφαλιά (Εγγονή): Μάρα Γιούλη,

Μαλβίνα (Εγγονή): Μαριάννα Γεωργοπούλου

Γιαννάκης (Πατέρας):Κώστας Οικονομόπουλος,

Φωτεινή (Μητέρα): Αγγελική Λινάρδου

Άντρας: Ανδρέας Κατσαρός,

Βαγγελιώ: Εβελίνα Λίτσα

Βοηθός Θεατρικού Εργαστηρίου: Ιωάννα Ξάνθη,

Επιμέλεια αφίσας: Αθανασία Παπασταύρου

Συμμετέχει το τμήμα χορού Καππαδοκίας του Παμμικρασιατικού Συνδέσμου (χοροδιδασκαλία: Μαίρη Νικολάου)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



