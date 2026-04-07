Πάτρα: Η Μικτή Χορωδία της Πολυφωνικής ψάλλει το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» στον Άγιο Διονύσιο

Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, η Μικτή Χορωδία της Πολυφωνικής θα βρεθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών, όπου θα αποδώσει το τροπάριο «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…». Η ερμηνεία αναβιώνει ένα έθιμο που κρατά από το 1984 και έχει συνδεθεί με τη βαθιά κατανυκτική ατμόσφαιρα της ημέρας.

07 Απρ. 2026 11:42
Pelop News

Μια από τις πιο ιδιαίτερες μουσικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας στην Πάτρα θα ζωντανέψει και φέτος το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, καθώς η Μικτή Χορωδία της Πολυφωνικής θα ψάλει στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Πατρών το γνωστό τροπάριο «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…», συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε το 1984.

Η χορωδία, υπό τη διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Οργανισμού, μαέστρου Σταύρου Σολωμού, θα ερμηνεύσει τη σύνθεση του Θεμιστοκλή Πολυκράτη, στη μεταφορά για Μικτή Χορωδία που έχει κάνει ο Γιάννης Καρκάλας.

Πρόκειται για μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της Ακολουθίας των Δώδεκα Ευαγγελίων, με το συγκεκριμένο τροπάριο να κατέχει ξεχωριστή θέση στο τελετουργικό της Μεγάλης Πέμπτης. Σύμφωνα με την παράδοση που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια, στην απόδοσή του συμμετέχουν ενεργά όχι μόνο τα σημερινά μέλη της Χορωδίας, αλλά και παλαιότεροι χορωδοί, καθώς και μέλη άλλων τμημάτων της Πολυφωνικής.

Η γενική δοκιμή όλων των συμμετεχόντων έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, στις 9.30, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τα γραφεία της Πολυφωνικής, στην οδό Κορίνθου 280 και Γούναρη, στα τηλέφωνα 2610 222248 και 2610 279679.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ