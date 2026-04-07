Πάτρα: Η Μικτή Χορωδία της Πολυφωνικής ψάλλει το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» στον Άγιο Διονύσιο

Μια από τις πιο ιδιαίτερες μουσικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας στην Πάτρα θα ζωντανέψει και φέτος το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, καθώς η Μικτή Χορωδία της Πολυφωνικής θα ψάλει στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Πατρών το γνωστό τροπάριο «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…», συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε το 1984.

Η χορωδία, υπό τη διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Οργανισμού, μαέστρου Σταύρου Σολωμού, θα ερμηνεύσει τη σύνθεση του Θεμιστοκλή Πολυκράτη, στη μεταφορά για Μικτή Χορωδία που έχει κάνει ο Γιάννης Καρκάλας.

Πρόκειται για μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της Ακολουθίας των Δώδεκα Ευαγγελίων, με το συγκεκριμένο τροπάριο να κατέχει ξεχωριστή θέση στο τελετουργικό της Μεγάλης Πέμπτης. Σύμφωνα με την παράδοση που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια, στην απόδοσή του συμμετέχουν ενεργά όχι μόνο τα σημερινά μέλη της Χορωδίας, αλλά και παλαιότεροι χορωδοί, καθώς και μέλη άλλων τμημάτων της Πολυφωνικής.

Η γενική δοκιμή όλων των συμμετεχόντων έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, στις 9.30, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τα γραφεία της Πολυφωνικής, στην οδό Κορίνθου 280 και Γούναρη, στα τηλέφωνα 2610 222248 και 2610 279679.

