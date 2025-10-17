Ιούνιο του 2026 θα δοθεί η γέφυρα στα Μποζαΐτικα: Αγανάκτηση για τις καθυστερήσεις στην ανακατασκευή του τεχνικού της Περιμετρικής

Την αγανάκτηση των κατοίκων των Μποζαϊτίκων, αλλά και των διερχόμενων οδηγών από τη Μεγάλη Περιμετρική της Πάτρας, έχει προκαλέσει η μεγάλη καθυστέρηση στην παράδοση της γέφυρας του Χάραδρου, που είχε καταρρεύσει τον Ιούλιο του 2023, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο.

Η τελευταία (4η στη σειρά) επίσημη ημερομηνία παράδοσης του κλάδου προς Αθήνα που ήταν για τις 15 Οκτωβρίου, έπεσε και αυτή στο κενό.

Η γέφυρα –γνωστή και ως Τεχνικό Κ603– εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατασκευή, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα εις βάρος όχι μόνο του έργου, αλλά και της αξιοπιστίας του ίδιου του κράτους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών στο Τεχνικό Κ603 οι επισκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της πλάκας του φορέα του καταστρώματος της Περιμετρικής στον δεξιό κλάδο (προς Πύργο) και εκκρεμούν οι εργασίες μόνωσης, ασφαλτόστρωσης και διαγράμμισης στον αριστερό κλάδο (ρεύμα προς Αθήνα). Η κυκλοφορία και για τα δύο ρεύματα διεξάγεται στο δεξιό κλάδο με αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα το οποίο υποβλήθηκε από τον Παραχωρησιούχο (Απιον Κλέος), οι εργασίες στον αριστερό κλάδο του Τεχνικού Κ603 επρόκειτο να ολοκληρώνονταν στις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα παραδίδετο σε πλήρη κυκλοφορία το Τεχνικό Κάτω Διάβασης Κ603 και η οδός Διοδώρου.

Το υπουργείο Υποδομών, αιτιολογώντας την καθυστέρηση των εργασιών επισκευής/ανακατασκευής της εν λόγω υφιστάμενης γέφυρας, επικαλείται το ιδιαίτερα εξειδικευμένο τεχνικό αντικείμενο, «το οποίο σε συνδυασμό με την πανδημία covid-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία επηρέασαν αρνητικά την χρονική εξέλιξη των εργασιών αφού υπήρχαν προβλήματα ανεπάρκειας υλικών που απαιτούνταν για τις επισκευαστικές εργασίες, με συνέπεια την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των αντίστοιχων εργασιών σε σχέση με τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο».

Αυτές οι δικαιολογίες ωστόσο, έχουν προκαλέσει την έντονη αγανάκτηση των κατοίκων των βορειοανατολικών περιοχών της Πάτρας, οι οποίοι εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται στις καθημερινές μετακινήσεις τους. Οι παρακάμψεις, οι καθυστερήσεις και οι ουρές οχημάτων έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς τους, χωρίς καμία σαφή ενημέρωση για το πότε θα τελειώσει η περιπέτεια.

Να θυμίσουμε ότι πριν από έναν μήνα, σε συνέντευξη που είχε δώσει στην «Π» ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, για την πορεία υλοποίησης των έργων αποκατάστασης της Μεγάλης Περιμετρικής από την πυρκαγιά του Αυγούστου, ερωτήθηκε από την «Π» και για τα δομικά προβλήματα στις γέφυρες του Χάραδρου και ο υπουργός είχε αναφέρει τα εξής, κάνοντας γνωστό ότι οι εργασίες επισκευής θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2026: «Αναφορικά με αυτές τις εργασίες, οι παρεμβάσεις στον κλάδο προς Πύργο έχουν ολοκληρωθεί και η κυκλοφορία από τον Ιούλιο διεξάγεται με αμφιδρόμηση, ενώ στον κλάδο προς Αθήνα προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στα μέσα Οκτωβρίου με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026» είχε πει στην «Πελοπόννησο» ο κ. Ταχιάος.

