Πάτρα: Ισχυρό μήνυμα στη «νύχτα» με εκτεταμένους ελέγχους σε κέντρα διασκέδασης

Αναβρασμός στη νύχτα της Πάτρας σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με την τοπική ΕΛ.ΑΣ. να πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους σε καταστήματα διασκέδασης. Η επιχείρηση είχε ως στόχο να σταλεί σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχει περιθώριο για παραβατικές συμπεριφορές και ότι καμία παράνομη ενέργεια δεν θα γίνει ανεκτή.

Πληθώρα αστυνομικών δυνάμεων «σάρωσε» μαγαζιά της πόλης, διενεργώντας εξονυχιστικούς ελέγχους τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε θαμώνες και εργαζόμενους. Κανένας χώρος δεν έμεινε εκτός ελέγχου, καθώς ερευνήθηκαν γραφεία, ντουλάπες και αποθηκευτικοί χώροι, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν και εξακριβώσεις στοιχείων συγκεκριμένων ατόμων.

Η μαζική αυτή κινητοποίηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε θαμώνα νυχτερινού καταστήματος, χρησιμοποιώντας μάλιστα όπλο για εκφοβισμό.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, που φαίνεται πως επιδιώκουν πλέον την πλήρη αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας.

Με την επιχείρηση αυτή, η Αστυνομία επιχειρεί να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να καταστήσει σαφές πως η παρουσία της στις νυχτερινές δραστηριότητες της πόλης θα είναι διαρκής και αποφασιστική.

