Πάτρα: Ισχυρό μήνυμα στη «νύχτα» με εκτεταμένους ελέγχους σε κέντρα διασκέδασης

Πληθώρα αστυνομικών δυνάμεων «σάρωσε» μαγαζιά της πόλης, διενεργώντας εξονυχιστικούς ελέγχους τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε θαμώνες και εργαζόμενους.

Πάτρα: Ισχυρό μήνυμα στη «νύχτα» με εκτεταμένους ελέγχους σε κέντρα διασκέδασης
03 Νοέ. 2025 15:56
Pelop News

Αναβρασμός στη νύχτα της Πάτρας σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με την τοπική ΕΛ.ΑΣ. να πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους σε καταστήματα διασκέδασης. Η επιχείρηση είχε ως στόχο να σταλεί σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχει περιθώριο για παραβατικές συμπεριφορές και ότι καμία παράνομη ενέργεια δεν θα γίνει ανεκτή.

Πληθώρα αστυνομικών δυνάμεων «σάρωσε» μαγαζιά της πόλης, διενεργώντας εξονυχιστικούς ελέγχους τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε θαμώνες και εργαζόμενους. Κανένας χώρος δεν έμεινε εκτός ελέγχου, καθώς ερευνήθηκαν γραφεία, ντουλάπες και αποθηκευτικοί χώροι, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν και εξακριβώσεις στοιχείων συγκεκριμένων ατόμων.

Η μαζική αυτή κινητοποίηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε θαμώνα νυχτερινού καταστήματος, χρησιμοποιώντας μάλιστα όπλο για εκφοβισμό.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, που φαίνεται πως επιδιώκουν πλέον την πλήρη αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας.

Με την επιχείρηση αυτή, η Αστυνομία επιχειρεί να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να καταστήσει σαφές πως η παρουσία της στις νυχτερινές δραστηριότητες της πόλης θα είναι διαρκής και αποφασιστική.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:23 Πάτρα: Αντίδραση του σπιράλ για το αιφνίδιο κλείσιμο του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στα Ζαρουχλέικα
18:23 Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους 9 πρωταγωνιστές του μακελειού στη Βορίζια, ΦΩΤΟ
18:15 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Σάκης Μεντζελόπουλος στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
18:08 Πάτρα: Παράσταση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ σε Νότιο Διαμέρισμα και Βραχνέικα
18:03 Ο Ελευθεριάδης έφυγε, οι Αταμαν και Μπαρτζώκας… όχι!
18:00 Αιγιάλεια και Καλάβρυτα ετοιμάζουν πρόγραμμα για ανταλλαγή εργαζομένων καλοκαίρι-χειμώνα
17:58 «Nα αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία» αντεπίθεση Βόλου για Σούντγκρεν
17:51 «Την αντίκρισα νεκρή στην άσφαλτο, ενώ κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ» συγκλονίζει ο αδερφός της 56χρονης που χάθηκε στο μακελειό
17:45 ΔΕΥΑΠ: Εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στο Γηροκομειό την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
17:40 Ξεκινά το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο “STEROPE”
17:38 «Βίαζε την αδελφή μου, ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, ήταν μέσα στο σπίτι μας» συγκλονιστικές αποκαλύψεις γνωστής ηθοποιού
17:24 Η Ολυμπία Οδός επιτυγχάνει πλήρη εκσυγχρονισμό του φωτισμού
17:22 Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα
17:16 Το Ισραήλ βομβάρδισε τον Λίβανο με τον Νετανιάχου να βλέπει «επανεξοπλισμό της Χεζμπολάχ»
17:08 Στον εισαγγελέα οι δηλώσεις του Σούντγκρεν για χειραγώγηση των περσινών playouts!
17:00 Πάτρα: Η πόλη αλλάζει και ψάχνει πάρκινγκ – Το σχέδιο του Δήμου για επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης και νέους χώρους
16:52 Ξεκινούν τα ψηφιακά σεμινάρια του DigiWest – Μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε, μετασχηματιζόμαστε ψηφιακά!
16:44 Η Τουρκία μειώνει τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία με τις ΗΠΑ να αυστηροποιούν τις κυρώσεις
16:36 Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: Ο γάμος δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου, αλλά μαζί του το σκέφτομαι
16:28 Νίκος Ψαρράς για την υπόθεση του Γιώργου Κιμούλη: Θα ευχόμουν να τελειώσει εξωδικαστικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ