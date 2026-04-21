Πάτρα: Κάλεσμα της Νέας Αριστεράς στην αντιφασιστική συγκέντρωση στα σχολεία Τεμπονέρα

Κάλεσμα συμμετοχής στη σημερινή αντιφασιστική συγκέντρωση στις 19.00, στα σχολεία Τεμπονέρα στην Πάτρα, απευθύνει η Νέα Αριστερά Αχαΐας, με αφορμή την επέτειο της 21ης Απριλίου 1967. Η τοπική οργάνωση συνδέει τη σημερινή ημέρα με τη βαριά ιστορική μνήμη της δικτατορίας, υπογραμμίζοντας ότι η κατάλυση της Δημοκρατίας πριν από 59 χρόνια παραμένει μια ανοιχτή υπενθύμιση για το πού μπορεί να οδηγήσει η ανεξέλεγκτη εξουσία και η αποδυνάμωση των θεσμών.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά σημειώνει ότι η επταετία της χούντας άφησε πίσω της βαθιές πληγές στη χώρα, με διώξεις, βασανιστήρια, εξορίες και λογοκρισία, ενώ ταυτόχρονα κατήργησε κάθε ουσιαστικό πεδίο ελευθερίας και δικαιωμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο δίνει έμφαση στον ρόλο όσων αντιστάθηκαν τότε, τονίζοντας ιδιαίτερα τη συμβολή αγωνιστών της Αριστεράς, που όπως αναφέρει πλήρωσαν βαρύ προσωπικό και πολιτικό τίμημα στον αγώνα για την αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας.

Η μνήμη της 21ης Απριλίου και το μήνυμα για το σήμερα

Για τη Νέα Αριστερά Αχαΐας, η επέτειος δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ιστορική αναφορά, αλλά και ως πολιτικό μήνυμα με σαφές αποτύπωμα στο παρόν. Όπως επισημαίνεται, η Δημοκρατία που ακολούθησε τη δικτατορία δεν χαρίστηκε, αλλά κατακτήθηκε μέσα από θυσίες, συγκρούσεις και κοινωνικούς αγώνες. Γι’ αυτό, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, δεν μπορεί να θεωρείται ούτε αυτονόητη ούτε διασφαλισμένη για πάντα.

Η τοπική οργάνωση επιχειρεί έτσι να μεταφέρει τη συζήτηση από το παρελθόν στο σήμερα, υποστηρίζοντας ότι και στη σημερινή συγκυρία οι θεσμοί δοκιμάζονται και ότι η λειτουργία της εξουσίας συχνά ξεπερνά τα όρια του ουσιαστικού ελέγχου και της λογοδοσίας.

Σύνδεση με τη διεθνή συγκυρία

Στο ίδιο κείμενο, η Νέα Αριστερά Αχαΐας εντάσσει τη σημερινή αντιπαράθεση και σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, κάνοντας λόγο για ενίσχυση αυταρχικών και ακροδεξιών λογικών σε διάφορες χώρες. Αναφέρει χαρακτηριστικά πολιτικές εκφράσεις που, κατά την εκτίμησή της, υπονομεύουν το κράτος δικαίου, τροφοδοτούν ακραίες λογικές και ανοίγουν τον δρόμο για πολέμους, βία και ανθρώπινες τραγωδίες.

Μέσα από αυτή τη σύνδεση, το κάλεσμα στην Πάτρα δεν παρουσιάζεται απλώς ως μια τοπική πολιτική συγκέντρωση μνήμης, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης ανάγκης υπεράσπισης των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε φαινόμενα αυταρχισμού, είτε αυτά εκδηλώνονται στο εσωτερικό μιας χώρας είτε στη διεθνή σκηνή.

«Η δημοκρατία είναι καθημερινή μάχη»

Κεντρικός άξονας της ανακοίνωσης είναι η θέση ότι η δημοκρατία δεν εξαντλείται σε μια τυπική διαδικασία ή σε μια θεσμική κανονικότητα χωρίς κοινωνικό περιεχόμενο. Αντίθετα, όπως τονίζεται, αποτελεί καθημερινή υπόθεση της κοινωνίας, που καλείται διαρκώς να υπερασπίζεται ελευθερίες, δικαιώματα και λογοδοσία.

Σε αυτό το πνεύμα, η Νέα Αριστερά Αχαΐας υπογραμμίζει ότι η αντίσταση στην αυθαιρεσία και στην κανονικοποίηση της θεσμικής εκτροπής είναι ευθύνη όλων. Το μήνυμα που εκπέμπει είναι ότι η υπεράσπιση της δημοκρατίας δεν μπορεί να μένει σε επετειακές αναφορές, αλλά χρειάζεται διαρκή εγρήγορση, συμμετοχή και συλλογική παρουσία.

Το κάλεσμα για τη συγκέντρωση στην Πάτρα

Η ανακοίνωση κλείνει με ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή στη σημερινή αντιφασιστική συγκέντρωση στις 19.00 στα σχολεία Τεμπονέρα, στην Πάτρα. Η Νέα Αριστερά δηλώνει ότι τιμά όσους αγωνίστηκαν απέναντι στη δικτατορία και διαμηνύει ότι στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή αυταρχισμού.

Το πολιτικό της στίγμα αποτυπώνεται στη θέση ότι η δημοκρατία χρειάζεται όχι μόνο διαρκή επαγρύπνηση, αλλά και ανθρώπους, συλλογικότητες και κινήματα που δεν θα φοβηθούν να την υπερασπιστούν στην πράξη. Και αυτό ακριβώς είναι το περιεχόμενο που δίνει η τοπική οργάνωση στο σημερινό της κάλεσμα από την Πάτρα.

