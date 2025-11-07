Πάτρα: Καπνοί από διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, έσβησε η φωτιά

Στην Πάτρα συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ύστερα από αναφορές για πυκνούς καπνούς που αναδύονται από διαμέρισμα στην οδό Παντοκράτορος.

Μάλιστα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία υδροφόρα οχήματα και πλήρωμα, ενώ παρόντες είναι και αστυνομικοί που συνδράμουν στην επιχείρηση. Οι πυροσβέστες επιχείρησαν να προσεγγίσουν το διαμέρισμα (1ος όροφος) και έσβησαν τη φωτιά, που προήλθε από μαγειρικό σκεύος.

Για κάθε περίπτωση οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και η υπόθεση παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον.

