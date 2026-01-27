Πάτρα – Κατεδαφίστηκε το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΕ: «Η ασφάλεια ήταν ο βασικός λόγος»

Στην κατεδάφιση του παλιού αμαξοστασίου του ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο της Πάτρας προχώρησαν οι σιδηροδρομικοί, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια εργαζομένων, διερχόμενων και περιοίκων, όπως τόνισε ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών ΟΣΕ, Σταύρος Πήλιος.

Όπως ανέφερε, το κτίριο βρισκόταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση και είχε χαρακτηριστεί ετοιμόρροπο, γεγονός που είχε οδηγήσει στην εκκένωσή του εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. «Ο χώρος ήταν επικίνδυνος. Είχε εκκενωθεί για λόγους ασφάλειας και απλώς αναμέναμε την απαραίτητη έγκριση από την Πολεοδομία για να προχωρήσουμε στις παρεμβάσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο μέλλον του χώρου, ο κ. Πήλιος ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται κάποια άμεση αξιοποίηση του κτιρίου. «Κατά 90% δεν πρόκειται να γίνει τίποτα άλλο. Η παρέμβαση περιορίστηκε στον καθαρισμό και στην ασφάλεια του χώρου, της γραμμής του Προαστιακού Σιδηρόδρομου, αλλά και των περιοίκων», υπογράμμισε.

Σχετικά με την ιστορία του παλιού αμαξοστασίου, ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών ΟΣΕ ανέφερε ότι δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για το έτος κατασκευής του, εκτιμώντας ωστόσο ότι ανάγεται στην εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη. Στο κτίριο είχε να πραγματοποιηθεί ανακαίνιση από το 1957!

