Πάτρα: Κατηγορία για παρανομία στις διαγραφές κλήσεων από τον Ψωμά – Τι απάντησε ο Πλέσσας

Με οξεία αντιπαράθεση ανάμεσα στον αντιδήμαρχο Οικονομικών Διονύση Πλέσσα και τον επικεφαλής του «σπιράλ» Πέτρο Ψωμά, αλλά και με αιχμηρές παρεμβάσεις από τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης Σβόλη, Θόδωρο Ξυλιά, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση λογοδοσίας του δημοτικού συμβουλίου Πατρέων.

Ο κ. Ψωμάς, επικαλούμενος τη Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2182/2023, κατηγόρησε ευθέως τον αντιδήμαρχο Οικονομικών ότι παρανομεί στη διαδικασία διαγραφής χρεών από κλήσεις. Οπως υποστήριξε, σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι καταστάσεις διαγραφών θα έπρεπε να εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο και όχι μόνο από τη δημοτική επιτροπή. «Για όποιον δεν κατάλαβε, παρανομούμε και είναι εν γνώσει του αντιδημάρχου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας την ακύρωση των διαγραφών και προειδοποιώντας πως «είναι σοβαρό παράπτωμα» που μπορεί να οδηγήσει σε καταγγελία.

Απαντώντας, ο κ. Πλέσσας αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, επισημαίνοντας ότι όλες οι διαδικασίες τηρούνται σύμφωνα με τον νόμο. «Το Τμήμα Εσόδων εισηγείται τις διαγραφές. Μέχρι 150.000 ευρώ εγκρίνονται από τη δημοτική επιτροπή και άνω του ποσού από το δημοτικό συμβούλιο.

Μια ένσταση που είχε υποβληθεί στο παρελθόν απορρίφθηκε, καθώς όλα είχαν γίνει σωστά» τόνισε. Προκάλεσε δε τον κ. Ψωμά να προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή στη Δικαιοσύνη, αν θεωρεί ότι υπάρχει παρανομία, υπενθυμίζοντας ότι «άλλη φορά που είχε υπάρξει ένσταση, η Αποκεντρωμένη δικαίωσε την υπηρεσία».

Σε άλλη ερώτηση που έγινε επί οικονομικών ζητημάτων, πήρε τον λόγο ο Θόδωρος Ξυλιάς της παράταξης Σβόλη, ο οποίος απηύθυνε εκτενή ερώτηση προς τη δημοτική αρχή σχετικά με τα ανταποδοτικά έσοδα και έξοδα του Δήμου Πατρέων, αλλά και το προσωπικό στις υπηρεσίες καθαριότητας. Επικαλέστηκε τα απολογιστικά στοιχεία του 2024, σύμφωνα με τα οποία τα ανταποδοτικά έσοδα ανήλθαν σε 29,29 εκατ. ευρώ και τα έξοδα σε 20,04 εκατ. ευρώ, αφήνοντας πλεόνασμα άνω των 9 εκατ. ευρώ. «Και χρήματα υπάρχουν και βρώμικη πόλη έχουμε», είπε δηκτικά, ζητώντας αναλυτικά στοιχεία για τις δεσμεύσεις ποσών και τις προσλήψεις προσωπικού.

Από την πλευρά του, ο κ. Πλέσσας απάντησε ότι το πλεόνασμα δεν είναι πραγματικό, καθώς υπάρχουν δεσμεύσεις ύψους περίπου 6 εκατ. ευρώ που δεν φαίνονται στον απολογισμό του 2024. Παράλληλα, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για τις προσλήψεις στην καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό: 63 μόνιμοι μέσω ΑΣΕΠ, 83 αποσπάσεις, 154 οκτάμηνοι συμβασιούχοι και αιτήματα για νέες 43 θέσεις μόνιμου προσωπικού, τα οποία αναμένονται να εγκριθούν.

«Κάνουμε προσλήψεις όπου φτάνει το ταμείο μας» τόνισε, απορρίπτοντας την κριτική περί αδράνειας. Ο κ. Ξυλιάς αντέτεινε ότι, παρά τα στοιχεία, «η εικόνα της πόλης παραμένει απογοητευτική» και ζήτησε να δοθούν εγγράφως οι καταστάσεις με τους κωδικούς των δεσμευμένων ποσών για το 2025.

