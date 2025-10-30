Πάτρα: Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων σήμερα στην Περιφέρεια

Κινητοποίηση διαμαρτυρίας σήμερα Πέμπτη 30/10/2025, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, από τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Αχαΐας.

30 Οκτ. 2025 8:32
Pelop News

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία  για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων, τις καθυστερημένες επιδοτήσεις και τις ανεπαρκείς αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους, σήμερα Πέμπτη 30/10/2025, στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα. 

Οι αγρότες ζητούν άμεσες και δίκαιες λύσεις από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς, ενώ καλούν τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν στον αγώνα μέσα από τους Αγροτικούς Συλλόγους και την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας.

Σε ανακοίνωσή τους, αναφέρουν: «Στα ήδη οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής μας, που σηκώνουμε στις πλάτες μας το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων μας, τις ανοιχτές τιμές όπως στην σταφίδα και την πληρωμή όποτε και όπως θέλουν οι έμποροι και μεταποιητές, τις ελλείψεις σε μέτρα προστασίας και τις χαμηλές αν όχι ανύπαρκτες αποζημιώσεις από καιρικά φαινόμενα, ήρθαν να προστεθούν και νέα που οδηγούν στην εξαθλίωση χιλιάδες παραγωγούς και κτηνοτρόφους.

Οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν την αντιδραστική ΚΑΠ της ΕΕ όπου τεράστια ποσά από τις ενισχύσεις  αντί να φτάσουν στα χέρια των παραγωγών και κτηνοτρόφων, εκείνων δηλαδή που τα έχουν πραγματικά ανάγκη μπαίνουν στις τσέπες μιας χούφτας επιχειρηματιών,  εμπόρων και διαφόρων παρατρεχάμενων της κυβέρνησης. Παράλληλα έχουν προχωρήσει σε ¨στάση πληρωμών¨ ,ακόμη και σε αυτές τις κουτσουρεμένες επιδοτήσεις, οδηγώντας σε αδιέξοδο πολλούς βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους στην περιοχή μας.

Τα ελλιπή μέτρα για την εξάπλωση της ευλογιάς στην Δ.ΑΧΑΙΑ που έχουν καταστροφικές συνέπειες για δεκάδες κτηνοτρόφους που βρίσκονται αντιμέτωποι με την καταστροφή.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ

Όλα αυτά είναι οι  καταστροφικές συνέπειες της ΚΑΠ της ΕΕ με τις αθρόες εισαγωγές ζώων από τρίτες χώρες, των σκανδάλων και της στήριξης των εμπόρων εις βάρος των παραγωγών. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες όπως και οι προηγούμενες που υλοποίησαν την ΚΑΠ και κάθε μέρα που περνάει αποκαλύπτεται  η αδυναμία να προστατέψει τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, που στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες φταίει ο κακός μας ο καιρός, στην εξάπλωση των ζωονόσων δείχνουν με το δάχτυλο ως μέτρο την ατομική ευθύνη των κτηνοτρόφων. Ευθύνες έχουν και τοπικοί θεσμοί όπως η ΠτΔΕ που δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για όλα αυτά.

Η Κυβέρνηση και όλοι οι εμπλεκόμενοι κρατικοί  φορείς οφείλουν  να πάρουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΙΣ 30/10 ΚΑΙ ΩΡΑ 12μ

Διεκδικούμε :

· Ουσιαστικές αποζημιώσεις για τα ζώα αλλά και το χαμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων, εμβολιασμός των ζώων, αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου στελέχωση των υπηρεσιών και έλεγχοι. Δίκαιη αποζημίωση στους παραγωγούς μηδικής και των άλλων κτηνοτροφικών φυτών.

· Να πληρωθούν άμεσα όλοι οι παραγωγοί χωρίς καμία επιπλέον καθυστέρηση.Η επιδότηση να δίνεται στην πραγματική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο. Να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Να πληρώσουν τα πρόστιμα το Υπουργείο και τα Δ.Σ του ΟΠΕΚΕΠΕ.

·  Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους. Να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

· Άμεσες καταγραφές των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις (ελιές, αμπέλια κ.α.), σε ζωικό κεφάλαιο και κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις (στάβλους, αποθήκες κ.α) , στις κατοικίες των πυρόπληκτων κ.α.

· Να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους των περιοχών αυτών στο 100% και χωρίς όρους και προϋποθέσεις»
