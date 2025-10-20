Πάτρα: «Κρυφή» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Αντιδράσεις για τη σιωπή απέναντι στον θάνατο του Ανδρέα Αποσκίτη

Στα κρυφά από τους Πατρινούς και τα ΜΜΕ επιχειρήθηκε να γίνουν η σημερινή μονοθεματική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αλλά και αυτή με τις ερωτήσεις λογοδοσίας.

Η μονοθεματική συνεδρίαση έχει προκληθεί από τους 17 συμβούλους των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, αλλά ουδέποτε εστάλη η πρόσκληση στα ΜΜΕ, όπως επίσης και δεν αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Το προηγούμενο διάστημα μετά τον θάνατο του Ανδρέα Αποσκίτη, προκλήθηκε έντονη δημόσια συζήτηση για το γεγονός πως η δημοτική Αρχή δεν εξέδωσε κάποια συλλυπητήρια ανακοίνωση, αλλά και για το ότι θα άξιζε στον «πρώτο των πρώτων» ενεργό πολίτη της Πάτρας να τιμηθεί με κάποιο τρόπο.

Και στα δύο σκέλη, αρκετοί Πατρινοί περιμένουν απαντήσεις σήμερα από το σώμα του δημοτικού συμβουλίου

