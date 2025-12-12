Πάτρα: Λύση από τον Προαστιακό – Αυξημένη η κίνηση λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης

Με την καθημερινή κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Πάτρα να έχει φτάσει σε επίπεδα ασφυξίας, ο Προαστιακός φαίνεται να αποτελεί τη μοναδική «ανάσα» για τους κατοίκους.

Ο αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος των τελευταίων εβδομάδων, λόγω των αποκλεισμών των αγροτών και της ακινητοποίησης των ΙΧ στους δρόμους, αποδεικνύει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν τον σιδηρόδρομο για τις μετακινήσεις τους. Τα δρομολόγια του νότιου κλάδου παρουσιάζουν πληρότητα περίπου 90-100% τις ώρες αιχμής, ενώ η διαδρομή Ρίο-Αγιος Ανδρέας καλύπτεται σε μόλις 14 λεπτά, παρά το γεγονός ότι οι ταχύτητες των συρμών περιορίζονται στα 120χλμ./ώρα, λόγω ελλείψεων σε συστήματα ασφαλείας. Ειδικά τα σαββατοκύριακα, τα απογευματινά και τα βραδινά δρομολόγια παρουσιάζουν πληρότητα, λόγω των φοιτητών και της νεολαίας, που επιλέγουν τον Προαστιακό για να μετακινηθούν σε χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας.

Οι επιβάτες περιγράφουν στην εφημερίδα «Πελοπόννησο» την καθημερινή τους ταλαιπωρία με έντονα λόγια. Ο Δημήτρης Κωστάκης αναφέρει: «Κάθε πρωί πρέπει να φύγω πολύ νωρίτερα για να φτάσω στην εργασία μου. Το αυτοκίνητο είναι αδύνατον να κινηθεί στους δρόμους, ενώ τα λεωφορεία καθυστερούν διαρκώς. Ο Προαστιακός είναι σωτήρας, αλλά οι ώρες αιχμής είναι πολύ δύσκολες και οι συρμοί γεμάτοι».

Η Σοφία Λαμπροπούλου προσθέτει: «Πρέπει να περιμένουμε σε σταθμούς γεμάτους κόσμο, χωρίς επαρκείς θέσεις για να καθίσουμε. Οι γιορτές φέρνουν ακόμη περισσότερους επιβάτες, και η αναμονή γίνεται ανυπόφορη». Παρά την ταλαιπωρία, πολλοί αναγνωρίζουν ότι ο Προαστιακός αποτελεί την ταχύτερη και πιο ασφαλή επιλογή: «Μου δίνει σιγουριά ότι θα φτάσω στην ώρα μου, ενώ με το αυτοκίνητο χάνω πολύτιμο χρόνο και νεύρα» λέει η Ελενα Παπαδοπούλου.

Δεν λείπουν όμως και οι καθυστερήσεις στις ανταποκρίσεις των λεωφορείων του ΟΣΕ που εντείνουν το πρόβλημα, καθώς η κυκλοφοριακή συμφόρηση στους κεντρικούς δρόμους εμποδίζει την ομαλή σύνδεση με τα δρομολόγια του Προαστιακού. Οι πολίτες ζητούν περισσότερα δρομολόγια, βελτιώσεις στην ασφάλεια των συρμών και καλύτερη οργάνωση των σταθμών, ώστε η χρήση του σιδηροδρόμου να καταστεί πιο βιώσιμη και άνετη για καθημερινές μετακινήσεις.

Η πίεση στις υποδομές δείχνει ότι η πόλη χρειάζεται άμεσες επενδύσεις για την αναβάθμιση των δρομολογίων και την εξασφάλιση ταχύτερων και ασφαλέστερων μετακινήσεων. Ο Προαστιακός, παρά τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις, παραμένει η μοναδική λύση για πολλούς Πατρινούς, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής και την περίοδο των εορτών, όταν η ζήτηση αυξάνεται δραματικά. Η βελτίωση της σύνδεσης με τα λεωφορεία και η επέκταση της χωρητικότητας των συρμών θεωρούνται πλέον αναγκαία μέτρα για την αποσυμφόρηση της πόλης και την προστασία των επιβατών. Ωστε η καθημερινή του λειτουργία να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την αποτελεσματικότητα του δημοσίου μεταφορικού συστήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



