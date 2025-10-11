Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στις δωρεάν εξετάσεις μαστού του «Άλμα Ζωής» Αχαΐας – Εξετάστηκαν 185 πολίτες ΦΩΤΟ
Με ισχυρό μήνυμα πρόληψης και αλληλεγγύης ολοκληρώθηκε η ετήσια δράση του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας στην Πάτρα. Για 16η συνεχή χρονιά, δεκάδες γυναίκες (και ένας άνδρας) συμμετείχαν στις δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού, τιμώντας τον Οκτώβριο — μήνα αφιερωμένο στην ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού.
Με αθρόα προσέλευση γυναικών ολοκληρώθηκε οι δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού, που πραγ-ματοποίησε για 16η συνεχή χρονιά, ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας τιμώντας τον Οκτώβριο – μήνα αφιερωμένο παγκοσμίως στην ενημέρωση και ευαισθη-τοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.
Η δράση πραγματοποιήθηκε από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2025, στην Κινητή Μονάδα Υγείας της Γε-νικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πλατεία Γεωργίου, με 7 διαδοχικές βάρδιες.
Αποτελέσματα της δράσης:
• 184 γυναίκες και 1 άνδρας εξετάστηκαν δωρεάν
• 32 γυναίκες παραπέμφθηκαν για περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο
• Δόθηκαν 20 μαστογραφίες και 19 υπέρηχοι μαστού
Η δράση υποστηρίχθηκε από μια εξαιρετική ομάδα εξειδικευμένων χειρουργών μαστού, που προσέφεραν εθελοντικά τον χρόνο και την εμπειρία τους:
• Αναστασία Αποστολοπούλου – Χειρουργός Μαστού, Ογκολόγος – Μαστολόγος
• Χαράλαμπος Βίτσας – Γυναικολόγος – Μαστολόγος, Χειρουργός Μαστού
• Νικόλαος Κατσιάκης – Γενικός Χειρουργός, Χειρουργός Μαστού
• Δημήτρης Κούκουρας – Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Παν. Πατρών, Χειρουργός Μαστού
• Αλέξανδρος Τσαμπασβίλι – Γενικός Χειρουργός, Μαστολόγος
• Ιωάννης Χαβελές – Μαστολόγος, Χειρουργός Μαστού
Την προσπάθεια ενίσχυσαν, προσφέροντας δωρεάν απεικονιστικές εξετάσεις, τα παρακάτω Διαγνωστικά Κέντρα:
• ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ VITA
• BioANALYSIS Β.Δ. ΛΟΥΛΕΛΗΣ
• Β΄ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
• ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά όλους τους επαγγελματίες υγείας και τα διαγνωστικά κέντρα για την ανεκτί-μητη συνεισφορά τους και ανανεώνουν το ραντεβού τους για τον Οκτώβριο του 2026! Και όπως σημειώνουν: “Μέχρι τότε, μην αμελείς τον προληπτικό σου έλεγχο – μπορεί να σώσει τη ζωή σου!”.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News