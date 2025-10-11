Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στις δωρεάν εξετάσεις μαστού του «Άλμα Ζωής» Αχαΐας – Εξετάστηκαν 185 πολίτες ΦΩΤΟ

Με αθρόα προσέλευση γυναικών ολοκληρώθηκε οι δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού, που πραγ-ματοποίησε για 16η συνεχή χρονιά, ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας τιμώντας τον Οκτώβριο – μήνα αφιερωμένο παγκοσμίως στην ενημέρωση και ευαισθη-τοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.

Η δράση πραγματοποιήθηκε από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2025, στην Κινητή Μονάδα Υγείας της Γε-νικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πλατεία Γεωργίου, με 7 διαδοχικές βάρδιες.

Αποτελέσματα της δράσης:

• 184 γυναίκες και 1 άνδρας εξετάστηκαν δωρεάν

• 32 γυναίκες παραπέμφθηκαν για περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο

• Δόθηκαν 20 μαστογραφίες και 19 υπέρηχοι μαστού

Η δράση υποστηρίχθηκε από μια εξαιρετική ομάδα εξειδικευμένων χειρουργών μαστού, που προσέφεραν εθελοντικά τον χρόνο και την εμπειρία τους:

• Αναστασία Αποστολοπούλου – Χειρουργός Μαστού, Ογκολόγος – Μαστολόγος

• Χαράλαμπος Βίτσας – Γυναικολόγος – Μαστολόγος, Χειρουργός Μαστού

• Νικόλαος Κατσιάκης – Γενικός Χειρουργός, Χειρουργός Μαστού

• Δημήτρης Κούκουρας – Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Παν. Πατρών, Χειρουργός Μαστού

• Αλέξανδρος Τσαμπασβίλι – Γενικός Χειρουργός, Μαστολόγος

• Ιωάννης Χαβελές – Μαστολόγος, Χειρουργός Μαστού

Την προσπάθεια ενίσχυσαν, προσφέροντας δωρεάν απεικονιστικές εξετάσεις, τα παρακάτω Διαγνωστικά Κέντρα:

• ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ VITA

• BioANALYSIS Β.Δ. ΛΟΥΛΕΛΗΣ

• Β΄ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ

• ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

• ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

• ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά όλους τους επαγγελματίες υγείας και τα διαγνωστικά κέντρα για την ανεκτί-μητη συνεισφορά τους και ανανεώνουν το ραντεβού τους για τον Οκτώβριο του 2026! Και όπως σημειώνουν: “Μέχρι τότε, μην αμελείς τον προληπτικό σου έλεγχο – μπορεί να σώσει τη ζωή σου!”.

