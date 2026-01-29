Πάτρα: Μια ποιητική επιστροφή «σπίτι» με την Ιωάννα Καραμαλή στο Θέατρο Αγορά

Μια λογοτεχνική επιστροφή με έντονο συναισθηματικό φορτίο σηματοδοτεί για την Ιωάννα Καραμαλή η παρουσίαση των δύο πρόσφατων βιβλίων της στην Πάτρα, την πόλη όπου γεννήθηκε και τη διαμορφώθηκε δημιουργικά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 19:30, στο Θέατρο Αγορά, με διοργάνωση των εκδόσεων Μετρονόμος, των εκδόσεων Ενάντια και του βιβλιοπωλείου Nouveau.

Για το έργο της ποιήτριας θα μιλήσουν η συγγραφέας Σοφία Ελευθερίου, η φιλόλογος και ποιήτρια Βίκυ Κρούσκα και η ποιήτρια Βαρβάρα Χριστιά, ενώ η ίδια η δημιουργός αναμένεται να μοιραστεί προσωπικές σκέψεις για την ποιητική της διαδρομή και την επιστροφή στην πόλη που –όπως σημειώνει– «τη λάξευσε».

Η ίδια περιγράφει την ποίηση ως έναν τρόπο επανασύνδεσης με τον εαυτό, τον τόπο και τους ανθρώπους, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της μνήμης και της εμπειρίας στη γραφή της. Η παρουσίαση αποκτά έτσι και χαρακτήρα προσωπικής επιστροφής και διαλόγου με το κοινό της Πάτρας.

Τα βιβλία

Στο «Να γεννηθώ χρώματα», η Καραμαλή εξερευνά την πορεία από το γκρίζο και το άχρωμο προς το χρώμα, μέσα από θεματικές που διατρέχουν το σώμα, την απώλεια, τη μνήμη και την ελπίδα, μετατρέποντας τις εμπειρίες σε ποιητικές εικόνες και συμβολισμούς.

Στην τρίτη ποιητική της συλλογή «Συνέβη.», η ποιήτρια καταθέτει μια ώριμη και υπαρξιακή ποιητική πρόταση, φωτίζοντας τις ρωγμές της ανθρώπινης εμπειρίας και μετατρέποντας τον πόνο, τον φόβο και τη μεταμόρφωση σε συμπυκνωμένη ποιητική γλώσσα.

Η δημιουργός

Η Ιωάννα Καραμαλή γεννήθηκε στην Πάτρα και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Ιταλική και Ισπανική γλώσσα και φιλολογία στο ΕΚΠΑ και εργάζεται ως μεταφράστρια με γλώσσες εργασίας τα ιταλικά, τα ισπανικά και τα γαλλικά. Ποιήματά της έχουν βραβευθεί και συμπεριληφθεί σε ανθολογίες και συλλογές, ενώ μεταφράσεις της κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Βακχικόν.

Η πρώτη της ποιητική συλλογή «Χαρακιές σε άσπρους τοίχους» κυκλοφόρησε το 2022, ακολούθησε το «Να γεννηθώ χρώματα» το 2023 και σήμερα επιστρέφει με το «Συνέβη.», ολοκληρώνοντας μια τριλογία προσωπικής και ποιητικής διαδρομής.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνία: Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ώρα: 19:30

Χώρος: Θέατρο Αγορά, Καραϊσκάκη 149, Πάτρα

Διοργάνωση: Εκδόσεις Μετρονόμος, Εκδόσεις Ενάντια, Βιβλιοπωλείο Nouveau

