Πάτρα – Μυστήριο με τον «πράσινο» Μείλιχο: Ανησυχία για άγνωστη ουσία που χρωμάτισε το νερό του ποταμού

Ανησυχία και απορίες προκαλεί ένα ασυνήθιστο φαινόμενο που καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον Μείλιχο ποταμό της Πάτρας. Περίοικοι που έχουν οπτική πρόσβαση από τα μπαλκόνια τους προς την κοίτη του ποταμού, είδαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι τα νερά να αποκτούν έντονο πράσινο χρώμα, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση και πλήθος ερωτημάτων για την προέλευση και τη φύση του φαινομένου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η πράσινη ουσία είχε παχύρρευστη μορφή και φαινόταν να αναμειγνύεται με το νερό του ποταμού, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς είναι και από πού προήλθε. Σε βίντεο που έχει στη διάθεσή του το pelop.gr, διακρίνεται και ένας άνδρας να κινείται βιαστικά στην όχθη του ποταμού, χωρίς να είναι σαφές αν σχετίζεται με το περιστατικό.

Το περιστατικό σχολιάστηκε έντονα στην περιοχή, καθώς οι κάτοικοι αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για νερά της βροχής ή φερτά υλικά από τις πρόσφατα καμένες εκτάσεις. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ παραμένει άγνωστο αν έχουν ληφθεί δείγματα για την ανάλυση της ουσίας.

Η εικόνα του «πρασινισμένου» Μείλιχου, πάντως, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους κατοίκους και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γεμίσει με φωτογραφίες και σχόλια, ζητώντας άμεση διερεύνηση του περιστατικού.

