Πάτρα: Νέα τα Προσφυγικά έως τέλος του 2025 – Παράταση ολοκλήρωσης σε τέσσερα έργα

Τέσσερα σημαντικά έργα του Δήμου Πατρέων παίρνουν παράταση για την ολοκλήρωσή τους, έπειτα από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονται στους αναδόχους, αλλά σε τεχνικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Πρόκειται για παρεμβάσεις με μεγάλη σημασία για την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης, που αφορούν την οδική ασφάλεια, την ανάπλαση περιοχών, τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την αισθητική αναβάθμιση δημοσίων χώρων.

Παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2025 δόθηκε στην ανάπλαση των Προσφυγικών. Η καθυστέρηση δεν αποδόθηκε αποκλειστικά στον ανάδοχο, καθώς στην περιοχή εκτελούνταν παράλληλα έργα από τη ΔΕΔΔΗΕ, τη ΔΕΥΑΠ και εταιρείες τηλεφωνίας για την υπογειοποίηση δικτύων και την εγκατάσταση οπτικών ινών. Επιπλέον, οι αλλαγές στα υψόμετρα των πεζοδρομίων, λόγω εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, δημιούργησαν ανάγκη για πρόσθετες εργασίες αποκατάστασης.

Σημαντικές καθυστερήσεις υπήρξαν και στο τμήμα των εργασιών πρασίνου, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι παροχές άρδευσης από τη ΔΕΥΑΠ, γεγονός που εμπόδισε τη φύτευση δέντρων μέσα στο καλοκαίρι. Με βάση τα δεδομένα αυτά, αποφασίστηκε να δοθεί δεύτερη παράταση τρεισήμισι μηνών, με τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Παράταση έλαβε και το έργο ανάπλασης της περιοχής της Γούβας, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021–2027».

Πρόκειται για την 4η παράταση του έργου, το οποίο πλέον μετατίθεται έως τις 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών, έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το 100% του συμβατικού αντικειμένου, με μοναδική εκκρεμότητα τη σύνδεση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, διαδικασία που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το έργο θεωρείται κομβικό για την αναβάθμιση της ιστορικής συνοικίας, καθώς συνδέει λειτουργικά το κέντρο με την παραλιακή ζώνη και δημιουργεί νέες προϋποθέσεις βιώσιμης κινητικότητας και δημόσιου χώρου.

Τέλος, παράταση τριών μηνών, έως τις 9 Ιανουαρίου 2026, δόθηκε στο έργο διαγραμμίσεων οδών, με ποσό σύμβασης 429.999,98 ευρώ. Παρά το γεγονός ότι έχει υλοποιηθεί περίπου το 80% του αντικειμένου, οι εγκρίσεις των επιμέρους μελετών καθυστέρησαν σημαντικά από το αρμόδιο Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, γεγονός που εμπόδισε την ομαλή πρόοδο των εργασιών κατά την καλοκαιρινή και φθινοπωρινή περίοδο -τις πιο κατάλληλες για εργασίες διαγράμμισης. Η νέα προθεσμία κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου, που συμβάλλει στην οδική ασφάλεια και την οργάνωση της κυκλοφορίας εντός της πόλης.

Τέλος, το έργο αναμόρφωσης του οδικού περιβάλλοντος και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πατρέων, αρχικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ, είχε αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν η 16η Απριλίου 2025, ενώ είχε ήδη δοθεί πρώτη παράταση έως 17 Οκτωβρίου 2025.

Μετά από αίτημα του αναδόχου και εισήγηση των υπηρεσιών, εγκρίθηκε νέα, δεύτερη παράταση έως τις 17 Ιουλίου 2026, καθώς το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 90%, με υπόλοιπο ανεκτέλεστο 10% και επιπλέον εργασίες 15% της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης.

Οι καθυστερήσεις αποδόθηκαν σε ακραίες καιρικές συνθήκες (καύσωνες), παράλληλες εργασίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας και ΟΚΩ. Παρά τα εμπόδια, το έργο προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του νέου χρονοδιαγράμματος.

