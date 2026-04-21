Πάτρα: Νεκρή η 59χρονη που κατέρρευσε σε κατάστημα της Ρήγα Φεραίου

21 Απρ. 2026 10:46
Pelop News

Δεν τα κατάφερε τελικά η 59χρονη γυναίκα στην Πάτρα, μετά από αιφνίδιο επεισόδιο αδιαθεσίας που υπέστη το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ βρισκόταν σε εμπορικό κατάστημα στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, στο ύψος της πλατείας Όλγας, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε εργαζόμενους και διερχόμενους. Η 59χρονη έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε εντός του καταστήματος, με τους παρευρισκόμενους να ειδοποιούν άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, συμπεριλαμβανομένης Κινητής Μονάδας με γιατρό. Το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό προχώρησε επί τόπου σε εξειδικευμένες ενέργειες ανάνηψης, προκειμένου να σταθεροποιήσει την κατάσταση της γυναίκας.

Στη συνέχεια, η 59χρονη διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Παρά τη συνέχιση των προσπαθειών από το ιατρικό επιτελείο του νοσοκομείου, η γυναίκα κατέληξε.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

