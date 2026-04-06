Πάτρα: Νεκρός 38χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας 38χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη νεκροτομή.

06 Απρ. 2026 12:07
Pelop News

Ένας 38χρονος κρατούμενος έχασε τη ζωή του το πρωί της Δευτέρας στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, προκαλώντας κινητοποίηση στο σωφρονιστικό κατάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, επρόκειτο για Έλληνα κρατούμενο που εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης για ληστείες.

Ο άνδρας φέρεται να μην εμφανίστηκε το πρωί για το συσσίτιο και παρέμεινε στο κελί του. Όταν οι συγκρατούμενοί του επέστρεψαν, τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και ενημέρωσαν αμέσως τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις παραπέμπουν σε παθολογικά αίτια.

Η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται πλέον να διευκρινιστεί από τη νεκροτομή, που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 38χρονος κρατούμενος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ