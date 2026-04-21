Πάτρα: Νεκρός 47χρονος σε αλιευτικό – Έρευνα από το Λιμεναρχείο

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Πάτρα, όταν ο 47χρονος κυβερνήτης αλιευτικού σκάφους εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σκάφος, λίγο πριν αυτό φτάσει στην ιχθυόσκαλα Πατρών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, το αλιευτικό κατευθυνόταν προς την ιχθυόσκαλα όταν διαπιστώθηκε ότι ο 47χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του. Τη διακυβέρνηση του σκάφους ανέλαβε ο ιδιοκτήτης του, ο οποίος το οδήγησε με ασφάλεια έως το σημείο κατάπλου.

Μεταφέρθηκε στον «Άγιο Ανδρέα»

Μετά την άφιξη του αλιευτικού στην ιχθυόσκαλα, στο σημείο κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 47χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα ακριβή αίτια.

Προανάκριση από το Λιμεναρχείο

Για την υπόθεση έχει αναλάβει προανάκριση το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό μέσα στο αλιευτικό σκάφος.

Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ώστε να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 47χρονου κυβερνήτη.

Αναπάντητα τα αίτια του θανάτου

Σε αυτή τη φάση, το βασικό ερώτημα αφορά το τι ακριβώς συνέβη πάνω στο σκάφος και οδήγησε στον θάνατο του άνδρα πριν από τον κατάπλου στην Πάτρα. Οι απαντήσεις αναμένονται από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και την έρευνα των λιμενικών Αρχών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς ο 47χρονος βρέθηκε νεκρός εν ώρα επιστροφής, σε ένα δρομολόγιο που κανονικά θα κατέληγε στην ιχθυόσκαλα Πατρών.

