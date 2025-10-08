Πάτρα: Νέο πλάνο για το Εργοστάσιο Τέχνης και την αίθουσα θεάτρου του Δημαρχείου

Δύο σημαντικά έργα πολιτιστικής υποδομής προτείνει ο Δήμος Πατρέων για ένταξη και χρηματοδότηση μέσω της «Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». Πρόκειται για την αναβάθμιση και λειτουργική ενίσχυση του Εργοστασίου Τέχνης και για την εσωτερική διαμόρφωση της Αίθουσας Θεάτρου στο νέο Δημαρχείο Πατρών, δύο παρεμβάσεις που φιλοδοξούν να ενισχύσουν ουσιαστικά τον πολιτιστικό ιστό της πόλης.

Το πρώτο έργο, προϋπολογισμού 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά τη στατική ενίσχυση, επισκευή και αναβάθμιση του Εργοστασίου Τέχνης στην πρώην Χαρτοποιία Λαδόπουλου, προκειμένου να αξιοποιηθεί ως Κεντρική Θεατρική Σκηνή του Δήμου Πατρέων. Το κτίριο, εμβληματικό για την πολιτιστική φυσιογνωμία της πόλης, καταλαμβάνει έκταση 2.240 τ.μ. και μπορεί να φιλοξενήσει έως 785 θεατές.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αντισεισμική ενίσχυση λόγω φθορών από τον σεισμό του 2008, βελτίωση της ακουστικής και της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και συστήματος πυρασφάλειας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς, σύγχρονου και λειτουργικού πολιτιστικού χώρου, ικανού να φιλοξενεί θεατρικές παραγωγές, φεστιβάλ και συνέδρια υψηλού επιπέδου.

Η επανενεργοποίηση του Εργοστασίου Τέχνης καλύπτει ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας για μόνιμη θεατρική στέγη μεγάλης χωρητικότητας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις δράσεις του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και των πολιτιστικών φορέων της περιοχής. Παράλληλα, αναδεικνύει ένα ιστορικό βιομηχανικό μνημείο, συνδέοντας τη βιομηχανική κληρονομιά της πόλης με τις σύγχρονες ανάγκες της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου τοποθετείται στο 2029. Θυμίζουμε πως για το έργο είχε βρεθεί ανάδοχος, αλλά τελικά λύθηκε η σύμβαση.

Το δεύτερο έργο αφορά την εσωτερική διαμόρφωση της Αίθουσας Θεάτρου στο νέο Δημαρχείο Πατρών, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, με στόχο την ανάδειξη του χώρου σε πολυλειτουργικό κέντρο πολιτισμού και δημόσιας ζωής. Η αίθουσα, συνολικού εμβαδού 280 τ.μ., αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα και θα μπορεί να φιλοξενεί έως 300 άτομα για εκδηλώσεις, παραστάσεις, προβολές ή συνέδρια.

Ο σχεδιασμός δίνει έμφαση στην ιστορική αξία και τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του διατηρητέου κτιρίου του Δρασκελάκη, με πλήρως αναστρέψιμες επεμβάσεις που σέβονται τον χαρακτήρα του. Η σκηνή τοποθετείται στη νοτιοδυτική πλευρά, στην ιστορική της θέση, ενώ προβλέπονται κινητά καθίσματα, υποδομές για οπτικοακουστικές παρουσιάσεις και καθολική προσβασιμότητα με ράμπες και κλίμακες.

Οι επεμβάσεις θα αναβαθμίσουν τον χώρο αισθητικά και λειτουργικά, με νέες επενδύσεις, ψευδοπατώματα, ηχοαπορροφητικά πάνελ και ειδικό φωτισμό, ώστε να διαμορφωθεί ένα ευέλικτο περιβάλλον εκδηλώσεων. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι το 2028.

Με τα δύο αυτά έργα, ο Δήμος Πατρέων επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της πόλης ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Δυτικής Ελλάδας, αξιοποιώντας ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους, προσφέροντας ταυτόχρονα στους πολίτες και στους επισκέπτες σύγχρονες υποδομές πολιτισμού που θα λειτουργούν ως ζωντανοί πυρήνες δημιουργίας και συμμετοχής.

