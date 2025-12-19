Πάτρα: Νταλίκα στρίμωξε και στραπατσάρισε βανάκι!
Συγκρούστηκε με όλα τα σταθμευμένα οχήματα, ο οδηγός της τράπηκε σε φυγή
Στην Πάτρα «κόκκινος» συναγερμός σήμανε σήμερα (19/12/2025) στην Αστυνομία και προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία όταν νταλίκα με ξένες πινακίδες στην προσπάθεια του οδηγού να στρίψει κατεβαίνοντας την οδό Λόντου προς τη Γούναρη συγκρούστηκε με όλα τα σταθμευμένα οχήματα που βρήκε στο πέρασμά της. Μάλιστα ένα βανάκι κυριολεκτικά το στραπατσάρισε!
Ακολούθως ο οδηγός της εγκατέλειψε αμέσως το σημείο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα τον εντόπισε και πλέον ο υπαίτιος οδηγείται στο Αστυνομικό Τμήμα.
